Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Фигуранты дела Скрипалей попали под санкции из-за Навального

Фигуранты дела Скрипалей попали под санкции из-за Навального

Фигуранты дела Скрипалей попали под санкции из-за НавальногоФото: RT / РИА Новости

Россияне Александр Петров (Александр Мишкин) и Руслан Боширов (Анатолий Чепига), обвиняемые Лондоном в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, попали под санкции США по делу Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Об этом сообщается на сайте Минфина страны.

Они внесены в список за «участие или попытку участия в действиях или транзакциях, которые могли материально способствовать или создавали риск распространения оружия массового поражения или средств его доставки». Уточняется, что формально режим санкций против российских граждан не изменится, так как предполагаемые «отравители» Скрипалей уже попадали в список ранее. Также под ограничения США попали ФСБ и ГРУ.

Ранее США обнародовали список россиян, попавших под санкции из-за ситуации с Навальным. Среди них — директор ФСБ Александр Бортников, генпрокурор Игорь Краснов, глава ФСИН Александр Калашников, замминистра обороны Павел Попов, заместитель министра обороны России Алексей Криворучко, глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин и другие. Помимо них, под санкции попали 27-й научный центр Минобороны, 33-й центральный НИИ Минобороны и НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный за нарушение условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». В колонии он пробудет 2 года 6 месяцев с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия. Европейский суд по правам человека потребовал от правительства России освободить оппозиционера из тюрьмы в качестве обеспечительной меры. В МИД России назвали постановление ЕСПЧ попыткой давления на Россию.

Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке в Солсбери 4 марта 2018 года. Специалисты выяснили, что они отравились нервно-паралитическим веществом «Новичок». Лондон обвинил в случившемся Москву и назвал имена предполагаемых виновников — Петрова и Боширова. Согласно расследованию Bellingcat и The Insider, Боширов на самом деле является кадровым сотрудником российской военной разведки полковником Чепигой, а Петров — военным врачом, сотрудником ГРУ Мишкиным.

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Путин призвал уделить внимание экспортному потенциалу Кузбасса
Путин призвал уделить внимание экспортному потенциалу Кузбасса
Поиграем?! Рандомные факты о BTS, о которых вы точно никогда не слышали!
Поиграем?! Рандомные факты о BTS, о которых вы точно никогда не
Сумишевский откровенно о состоянии после смерти жены: «Я справился»
Сумишевский откровенно о состоянии после смерти жены: «Я справился»
Чимин снялся в эротической фотосессии без нижнего белья
Чимин снялся в эротической фотосессии без нижнего белья
На Одесчине уголовник похитил девушку и под угрозой ножа требовал любви
На Одесчине уголовник похитил девушку и под угрозой ножа требовал
США призвали Россию "уничтожить свою программу химоружия"
США призвали Россию "уничтожить свою программу химоружия"
В Германии предложили облегчить визовый режим с Россией
В Германии предложили облегчить визовый режим с Россией
США выведут космическое сотрудничество с Россией из-под санкций
США выведут космическое сотрудничество с Россией из-под санкций
Фигуранты дела Скрипалей попали под санкции из-за Навального
Фигуранты дела Скрипалей попали под санкции из-за Навального
Виктория Боня: «Быстрову нечего отрезать. Я думаю, там все размером с наперсток»
Виктория Боня: «Быстрову нечего отрезать. Я думаю, там все размером с
Какие заросли! Анна Седокова продемонстрировала небритые подмышки
Какие заросли! Анна Седокова продемонстрировала небритые подмышки
Саркози больше не хочет участвовать в президентских выборах
Саркози больше не хочет участвовать в президентских выборах

Топ на сегодня

SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников Starlink
SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников
В Госдуме призвали Киев прекратить шантаж Крыма водой
В Госдуме призвали Киев прекратить шантаж Крыма водой
Кремль ответил на отказ Байдена признать Крым российским
Кремль ответил на отказ Байдена признать Крым российским
Песков прокомментировал изменение позиции Пашиняна по «Искандерам»
Песков прокомментировал изменение позиции Пашиняна по «Искандерам»
Трамп с женой привились от коронавируса еще в январе
Трамп с женой привились от коронавируса еще в январе

Еще по теме

В ЕС назвали инициатора антироссийских санкций из-за Навального
США выведут космическое сотрудничество с Россией из-под санкций
США внесли в санкционный список Петрова и Боширова
США объявили о санкциях против семи россиян из-за ситуации с Навальным