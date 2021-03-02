Fox News узнал о несостоявшихся планах подлодки США атаковать российские корабли у берегов Сирии

Вадим Карасев

Подводная лодка USS John Warner ВМС США была готова атаковать российские корабли у побережья Сирии в 2018 году, если бы российские военные решили отреагировать на американский ракетный удар по объектам в арабской республике.

Об этом говорится в публикации Fox News, где сравниваются американские удары по Сирии при администрации Дональда Трампа и Джо Байдена. Трамп санкционировал два таких удара: в апреле 2017-го по подконтрольным Дамаску объектам было выпущено 59 крылатых ракет "Томагавк", в апреле 2018-го - 6 таких ракет.



"Подлодка USS John Warner выпустила 6 "Томагавков" из акватории Средиземного моря по Сирии. После этого она погрузилась под воду и приготовилась потопить любой российский корабль, который попытается предпринять какие-либо действия против кораблей ВМС США в этом районе, в том числе против того, который служил приманкой и не запускал ракеты по сирийской территории", - говорится в статье.

26 февраля США впервые при администрации Джо Байдена нанесли авиаудар по территории Сирии. В Вашингтоне сообщили, что атаку санкционировал лично президент. Целью стали объекты проиранских группировок, воюющих на стороне правительства Башара Асада; до этого из-за их нападений на объекты в Ираке, как утверждают американцы, пострадали не менее 5 граждан США. NEWSTES приводил комментарии на эту тему Дмитрия Пескова и Сергея Лаврова.



