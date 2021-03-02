Французский экспат назвал причины нежелания покидать Россию

Вадим Карасев

Французский предприниматель Янн Сотти, 20 лет живущий в Москве, рассказал, что ему нравится в России и почему он не хочет возвращаться на родину. По словам экспата, в нашей стране более мягкие антикоронавирусные ограничения, чем во Франции, пишет Le Figaro.

Но не только это делает проживание на российских просторах более привлекательным, чем за границей. Мужчина отметил, что французские СМИ любят обострять у читателей чувство страха и слишком жестко преподносят информацию. При этом власти действуют слишком медленно и вместо решительных действий проводят консультации и обсуждения, боясь нарушить принципы демократии.

Сотти назвал россиян фаталистами, для которых "смерть — часть жизни". Они не так запуганы, готовы к кризисам и не привыкли жаловаться на жизнь, добавил он.

"Кроме того, не стоит забывать, что россияне привычны к кризисам. Они редко жалуются на судьбу и ничего не ждут от государства. Ими руководит прагматизм. Доказательством их находчивости служит кладовая, где они хранят консервы и запасы еды. Помимо этого, ношение маски — привычное дело для россиян, которые довольно близки к Азии, где это в традициях. На работе, если сотрудник заболевает, начальник и коллеги советуют ему вернуться домой, чтобы не заражать остальных", — сказал бизнесмен.

Экспат похвалил российское правительство — оно оперативнее реагирует на кризисные ситуации и принимает необходимые решения. Также он отметил, что в России легко сделать прививку от COVID-19, живущие здесь французы "не боятся вакцинации". Возвращаться на родину Сотти не планирует — современная Франция ему не нравится, ему комфортнее жить в Москве.

Сейчас границы закрыты, и у меня нет даже права вернуться без экстренной необходимости. Это серьезная проблема. Но в любом случае таких планов сейчас нет. Мне не слишком нравится современная Франция, а Россия предлагает очень комфортную жизнь. Мне хотелось бы, чтобы моя родина больше смотрела в сторону моей новой страны, а не на Запад. В любом случае, я вижу, что французским экспатам здесь нравится. Они не хотят возвращаться во Францию. И это о многом говорит.