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Фургал пожаловался на лишение писем от родных

Фургал пожаловался на лишение писем от родных
Находящийся в СИЗО "Лефортово" экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал назвал психологической пыткой то, что ему не отдают письма и телеграммы от родственников, сообщила РИА Новости член столичной ОНК Марина Литвинович.

"Он говорит, что это психологическая пытка, что на протяжении восьми месяцев он лишён контакта письменного с родственниками, что он не получил от близких ни одного письма, ни одной телеграммы, ни одной открытки, потому все изымается следователем", - сказала Литвинович.

Фургала задержали 9 июля 2020 года, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-е годы. Губернатора увезли в Москву и заключили в СИЗО "Лефортово", а вскоре президент уволил его. СК РФ обвиняет Фургала в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова и покушения на бизнесмена Александра Смольского. Виновным он себя не признает.

Россия

По материалам: ria.ru
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