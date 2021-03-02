Фургал пожаловался на лишение писем от родных

Анастасия Иванова

Находящийся в СИЗО "Лефортово" экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал назвал психологической пыткой то, что ему не отдают письма и телеграммы от родственников, сообщила РИА Новости член столичной ОНК Марина Литвинович.

"Он говорит, что это психологическая пытка, что на протяжении восьми месяцев он лишён контакта письменного с родственниками, что он не получил от близких ни одного письма, ни одной телеграммы, ни одной открытки, потому все изымается следователем", - сказала Литвинович.

Фургала задержали 9 июля 2020 года, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-е годы. Губернатора увезли в Москву и заключили в СИЗО "Лефортово", а вскоре президент уволил его. СК РФ обвиняет Фургала в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова и покушения на бизнесмена Александра Смольского. Виновным он себя не признает.