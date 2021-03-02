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Горбачев отпразднует 90-летний юбилей в Zoom

Горбачев отпразднует 90-летний юбилей в Zoom
Экс-президент СССР Михаил Горбачев отметит 90-летие по видеоконференции в Zoom с близкими друзьями и соратниками, рассказал РИА Новости источник из окружения бывшего советского лидера.

Горбачеву во вторник исполняется 90 лет. Как стало известно, празднование юбилея пройдет онлайн.

"Отмечать будем в Zoom", - рассказал собеседник агентства.


Он добавил, что в видеоконференции будут участвовать близкие друзья политика и люди, которые работали с ним.

Россия

По материалам: ria.ru
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