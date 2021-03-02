Хорошие приметы: что принесет удачу весной 2021 года

Вадим Карасев

Весна во всех культурах означает пробуждение природы, и в древности к ней готовились заранее. Существует множество примет и поверий, которые помогут сохранить удачу и привлечь в жизнь хорошие перемены.

Наши предки встречали весну народными гуляниями, приветствовали пробуждающуюся природу и жгли костры, чтобы помочь солнечным лучам растопить надоевший снег. Наступление весны — радостное событие, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать, как привлечь в жизнь благополучие с помощью простых примет. Они помогут оставить зимней стуже все невзгоды и день за днем привлекать счастье.

Весенние приметы на удачу

В начале весны принято мастерить браслеты, призванные привлечь в жизнь благополучие. Их изготавливают из шнурков красного и белого цветов, а после дарят близким, чтобы в их жизнь приходили только добрые перемены.Считается, что привлечь благополучие поможет простой ритуал: весной нередки снегопады, и если снег припорошил крыльцо, его сметают веником, чтобы впустить в дом счастье.Первый найденный весенний цветок срывают и бережно высушивают. Такой талисман хранят до следующей весны, чтобы уберечься от невзгод и привлечь счастье.Первым весенним снегом умываются, чтобы сохранить красоту и молодость. Им же поливают рассаду, чтобы получить хороший урожай. Полив совмещают с заговорами на богатый сбор урожая.Считается, что беременная женщина выносит и благополучно родит здорового ребенка, если первый весенний рассвет встретит на улице.Удача не обойдет стороной тех, кто весной прикармливает птиц. По поверьям птахи приносят на крыльях счастье и уносят горести.По примете весенний дождь, идущий в то время, когда светит солнце, несет удачу. Под ним нужно постоять, чтобы смыть с себя беды и несчастья.Хорошей приметой будет и найденное светлое перо на улице. Такой знак сулит процветание и скорые добрые новости.Увидеть поутру клин перелетных птиц весной — к достатку. Вслед птицам бросают монету, чтобы в доме всегда водились деньги.