Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Хорошие приметы: что принесет удачу весной 2021 года

Хорошие приметы: что принесет удачу весной 2021 года

Весна во всех культурах означает пробуждение природы, и в древности к ней готовились заранее. Существует множество примет и поверий, которые помогут сохранить удачу и привлечь в жизнь хорошие перемены.


Наши предки встречали весну народными гуляниями, приветствовали пробуждающуюся природу и жгли костры, чтобы помочь солнечным лучам растопить надоевший снег. Наступление весны — радостное событие, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать, как привлечь в жизнь благополучие с помощью простых примет. Они помогут оставить зимней стуже все невзгоды и день за днем привлекать счастье.

Весенние приметы на удачу


В начале весны принято мастерить браслеты, призванные привлечь в жизнь благополучие. Их изготавливают из шнурков красного и белого цветов, а после дарят близким, чтобы в их жизнь приходили только добрые перемены.
Считается, что привлечь благополучие поможет простой ритуал: весной нередки снегопады, и если снег припорошил крыльцо, его сметают веником, чтобы впустить в дом счастье.
Первый найденный весенний цветок срывают и бережно высушивают. Такой талисман хранят до следующей весны, чтобы уберечься от невзгод и привлечь счастье.
Первым весенним снегом умываются, чтобы сохранить красоту и молодость. Им же поливают рассаду, чтобы получить хороший урожай. Полив совмещают с заговорами на богатый сбор урожая.
Считается, что беременная женщина выносит и благополучно родит здорового ребенка, если первый весенний рассвет встретит на улице.
Удача не обойдет стороной тех, кто весной прикармливает птиц. По поверьям птахи приносят на крыльях счастье и уносят горести.
По примете весенний дождь, идущий в то время, когда светит солнце, несет удачу. Под ним нужно постоять, чтобы смыть с себя беды и несчастья.
Хорошей приметой будет и найденное светлое перо на улице. Такой знак сулит процветание и скорые добрые новости.
Увидеть поутру клин перелетных птиц весной — к достатку. Вслед птицам бросают монету, чтобы в доме всегда водились деньги.
Блоги / Мнения

По материалам: dailyhoro.ru
Заказать крауд

Последние новости

В России задумались о повышении ставок экологического сбора
В России задумались о повышении ставок экологического сбора
Мерьем Узерли приезжает в Москву
Мерьем Узерли приезжает в Москву
Романтический завтрак с лепестками роз и полет на вертолете. Сюрпризы Прилучного для Карпович
Романтический завтрак с лепестками роз и полет на вертолете. Сюрпризы
Кремль ответил на отказ Байдена признать Крым российским
Кремль ответил на отказ Байдена признать Крым российским
Российский школьник прожил неделю без телефона и покончил с собой
Российский школьник прожил неделю без телефона и покончил с собой
Песков прокомментировал изменение позиции Пашиняна по «Искандерам»
Песков прокомментировал изменение позиции Пашиняна по «Искандерам»
СМИ: боевики атаковали базу ООН в Нигерии
СМИ: боевики атаковали базу ООН в Нигерии
Трамп с женой привились от коронавируса еще в январе
Трамп с женой привились от коронавируса еще в январе
В Аргентине оценили результаты применения «Спутника V»
В Аргентине оценили результаты применения «Спутника V»
ФБР ответило на просьбу компании Пригожина о вознаграждении
ФБР ответило на просьбу компании Пригожина о вознаграждении
Саркози получил реальный срок за коррупцию и торговлю влиянием
Саркози получил реальный срок за коррупцию и торговлю влиянием
Испанский рэпер лишил педагога пениса, чтобы заработать 200 евро
Испанский рэпер лишил педагога пениса, чтобы заработать 200 евро

Топ на сегодня

Инфекционист назвал влияющий на эффективность вакцин от COVID-19 фактор
Инфекционист назвал влияющий на эффективность вакцин от COVID-19
Горбачев призвал одолеть пандемию COVID-19 без политических игр и интриг
Горбачев призвал одолеть пандемию COVID-19 без политических игр и
Супруги начали ремонт и случайно обнаружили ящик секс-игрушек дочери
Супруги начали ремонт и случайно обнаружили ящик секс-игрушек дочери
"Вот бы еще летал": болгары высмеяли украинский электроброневик
"Вот бы еще летал": болгары высмеяли украинский электроброневик
В Минтруде рассказали о длине отпуска за ненормированный рабочий день
В Минтруде рассказали о длине отпуска за ненормированный рабочий день

Еще по теме

На счастье: 5 простых примет, которые помогут мгновенно привлечь удачу
Как исполнить мечту в первый день весны: обряды на деньги, любовь и благополучие
Три ритуала на пробуждение любви ко дню весеннего равноденствия
Вышивальные приметы: как привлечь деньги и благополучие с помощью вышивки