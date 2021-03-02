Instagram перенял функцию у Clubhouse

Вадим Карасев

Фото: Thomas White / Reuters

Instagram перенял функцию у новой социальной сети Clubhouse и создал «комнаты» для общения — Live Rooms. Об этом сообщается в блоге соцсети.

С помощью этой функции пользователь сможет приглашать к проведению прямой трансляции до трех человек, всего в эфире смогут участвовать до четырех человек.

Ранее приглашать в прямой эфир можно было только одного человека. «Сегодня мы представляем Live Rooms, позволяющие выходить в прямой эфир в Instagram еще с тремя людьми», — говорится в сообщении.

Instagram отмечает, что пользователи смогут проводить ток-шоу или устраивать музыкальные сессии. В компании также работают над внедрением «новых аудиофункций», которые станут доступны в ближайшие месяцы.

Ранее сообщалось, что Instagram будет навечно удалять аккаунты пользователей за оскорбительные высказывания в личных сообщениях. Также в начале февраля Instagram ввел функцию восстановления недавно удаленных публикаций. Кроме того, соцсеть ввела дополнительные меры для защиты пользователей, которые не позволят хакерам взламывать аккаунты и удалять публикации.

Clubhouse — новая социальная сеть, зарегистрироваться в которой можно только при наличии приглашения. Сервис в кратчайшие сроки обрел мировую популярность во многом благодаря вниманию к нему знаменитостей, в частности основателя SpaceX Илона Маска.