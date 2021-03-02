Испанский рэпер лишил педагога пениса, чтобы заработать 200 евро

Вадим Карасев

Испанский рэпер Аарон Белтран ампутировал 35-летнему британскому учителю Эндрю Б. пенис по его же просьбе. За это музыкант получил от педагога 200 евро, сообщает Daily Mail.

Учитель, страдавший от гендерной дисфории, работал в языковой академии в Сарагосе. Он предложил необычным способом подзаработать своему соседу по квартире Аарону Белтрану, который записывал рэп под псевдонимом Sanatorio del Atico.



В результате жуткая процедура была осуществлена с помощью кухонного ножа. Эндрю Б. заплатил за нее рэперу 200 евро, обещая, что жалованье можно возрасти до 2500 евро в зависимости от того, сколько видеозапись с ампутацией его пениса наберет в соцсетях.

Очевидцы обнаружили Эндрю Б. истекающим кровью. Врачи смогли пришить учителю пенис, который в настоящее время функционирует должным образом.

Покалеченный британец вернулся на свою родину, отказавшись от каких-либо обвинений в адрес рэпера и права заполучить денежную компенсацию.

Несмотря на то, что испанец ампутировал учителю пенис с его же согласия, это не освободило музыканта от уголовной ответственности. Рэперу в настоящее время грозит 4,5 года тюрьмы. Пока он выпущен под залог и ожидает суда.

Как писал NEWSTES, ранее в Петербурге украли бюст рэпера Моргенштерна за полмиллиона рублей.