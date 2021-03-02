Избавляется от улик! У дома Арми Хаммера нашли связанный манекен

Лидия Мартынова

Накануне голливудский актер Арми Хаммер (Armie Hammer) совершил побег из своего дома в Лос-Анджелесе, в которой он жил со своей супругой Элизабет Чеймберс (Elizabeth Chambers). По словам соседей, около дома глубокой ночью работали грузовики и обнаружили что-то подозрительное.

Газета Page Six заявляет, что соседи были очень удивлены, что для переезда актер выбрал именно ночное время. Возможно, такое нестандартное решение Арми Хаммер принял, чтобы не попасться на глаза общественности. Ведь вокруг него не утихает секс-скандал. Именно после полуночи около его дома работали грузовые машины, которые перевозили его вещи. Папарацци удалось заснять связанный торс женского манекена в мусорном баке Арми.

Стоит отметить, что Хаммера обвинили в каннибализме и насилии несколько девушек. Пострадавшие утверждали, что артист говорил им о желании съесть их части тела, выпить кровь и подержать бьющееся сердце в руках. Кроме того, известно, что артист их связывал и занимался БДСМ-практикой. Интересный факт, что в Instagram Арми был подписан на хэштег шибари, что означает «связывание человека».