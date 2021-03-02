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Яббаровых травят за нежелание посещать в больнице Богдана

Яббаровых травят за нежелание посещать в больнице Богдана

Богдана Савкина и Татьяну Владимировну уже выписали из больницы, а пользователи все интересуются, почему Илья Яббаров не появлялся там, не проведывал сына. Так как своего аккаунта у Ильи опять нет - он попал в теневой бан, его оправданием занялись верная супруга и сама Алена. У нее сил хватает не только самой постоянно оправдываться, но и Яббарова защищать.

Последние несколько дней Богдан Савкин провел в больнице вместе со своей бабушкой Татьяной Владимировной. Молодая мама Алена Савкина регулярно навещала родственников, успевала отдохнуть на вечеринках и поработать в соцсетях. А вот Илья Яббаров почему-то так и не появился, предпочитая отсиживаться за спиной жены, выходя лишь изредка в прямые эфиры, пишет newstes.ru.
У пользователей есть вопрос: почему же Илья не навещает ребенка? Настя Голд всегда готова прикрыть мужа, от которого намерена рано или поздно родить ребенка. Своим привычкам изменила Алена, периодически жаловавшаяся то на отсутствие алиментов, то на нежелание биологического отца видеться с ребенком.

По словам Алены, Яббаров болеет, поэтому не может уделить внимание сыну. А заодно сообщила, что и сама болеет от какого-то странного вируса - два дня назад она полностью выздоровела, и вдруг болезнь вернулась. Савкина считает, что заболевание как-то несправедливо портит ей жизнь, не давая заниматься важными делами.

«Яббе совсем сын не нужен», «Может, меньше по вечеринкам надо шастать и болеть не будете?», «Надо было лежать с сыном в больнице и параллельно самой лечиться», - считают пользователи.

К возвращению сына из больницы Алена заболела, а через несколько часов пришлось его снова выпроваживать из квартиры из-за разбитого градусника. Недоверчивые хейтеры уверены, что Яббаров уехал в Саратов, а не болеет, а история с градусником - выдумка. Не зря же соседка заподозрила, что Савкина готовит квартиру к вечеринке, и вызвала полицию. Или зря?
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
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