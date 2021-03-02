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Яна Шафеева поняла, что очень много людей живут не испытывая чувства любви

Яна Шафеева поняла, что очень много людей живут не испытывая чувства любви
Я сегодня сделала день ответов на «самые актуальные» вопросы для вас. И почитав ваши мысли я поняла, как очень много людей, которые живут без этого прекрасного чувства любовь... Очень много красивых женщин и достойных мужчин, которые очень хотят любить, и которые этого очень достойны... Но не могут влюбиться...

Хотела бы вам всем сказать, что любить можно в любом возрасте. Да, человек с годами становится более избирательным, придирчивым и требовательным... Ведь получив не всегда счастливый жизненный опыт, сложнее полюбить.

Я бы хотела вам пожелать, чтобы вы все у меня были счастливы. Чтобы вы делали свой выбор искренне, душой и сердцем. Никогда ничего не терпите, цените себя и своё время. И просто живите по совести, относитесь к людям и к своим любимым так, как хотели бы чтобы к вам относились.

Человек, который к вам расположен это всегда оценит! А тот кому вы не нужны, будет искать поводы и поверьте - их найдут... И как говорится «за любовь нужно бороться!» Я против этого! Нужно искать компромиссы, пытаться объяснить человеку, если ты действительно его любишь и он для тебя важен. Но не бороться вопреки... Не нужно стучаться туда, где тебя не ждут.

Я знаю, что существуют вторые половинки, те люди с которыми ты сможешь просто расслабиться. Ты не будешь бояться показать свою слабость, ты будешь просто маленькой девочкой. А он не побоится, что его назовут подкаблучником, так как его женщина будет самой счастливой и он будет счастлив вдвойне. Любите взаимно и навсегда. Я очень счастлива, что я могу помочь вам словом. Я это очень ценю любовь.
Блоги / Мнения

По материалам: life-dom2.su
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