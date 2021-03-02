Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Яровая нажаловалась Бастрыкину на TikTok

Яровая нажаловалась Бастрыкину на TikTokФото: Нина Зотина / РИА Новости

Вице-спикер Государственной Думы Ирина Яровая обратилась к руководителю Следственного комитета (СК) Александру Бастрыкину с жалобой на социальную сеть TikTok. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Яровой, она попросила главу СК принять меры в отношении тех, кто распространяет в соцсети призывы к суициду.

Сообщается, что о распространении деструктивного контента Яровая узнала «от встревоженных родителей», эту информацию подтвердил Роскомнадзором и департамент образования города Москвы в средствах массовой информации.

«Мер, принимаемых Роскомнадзором в этой связи, недостаточно, так как необходимы скоординированные действия правоохранителей в проведении оперативных и следственных мероприятий, учитывая, что распространение преступного контента носит спланированный и организованный характер», — полагает вице-спикер Госдумы.

Она призвала СК найти «причастных к организации и совершению преступных действий», а также напомнила, что закон 2017 года предусматривает уголовную ответственность для организаторов «смертельных игр» для детей в социальных сетях. Закон о защите детей от склонения к самоубийству инициировала сама Яровая в связи с распространенностью в соцсетях «групп смерти». Через эти группы школьников втягивали в игры, заключительным этапом которых должно было стать самоубийство.

Ранее департамент образования Москвы инициировал рассылку в школьных родительских чатах информации о челлендже в TikTok с призывами массового суицида.

В январе итальянская прокуратура отыскала блогершу, которая распространяла в TikTok видео, которое было признано подстрекающим к самоубийству. 48-летняя жительница сицилийской провинции Сиракузы, на страницу которой были подписаны больше 730 тысяч человек, опубликовала ролик, в котором мужчина и женщина соревновались, кто дольше продержится без воздуха. Ранее итальянка размещала и другие ролики с опасными состязаниями.

Главные новости

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

В Европе возобновился рост заболеваемости COVID-19
В Европе возобновился рост заболеваемости COVID-19
Осужденный из-за коррупции Саркози задумал обжаловать приговор в ЕСПЧ
Осужденный из-за коррупции Саркози задумал обжаловать приговор в ЕСПЧ
Более 5 тысяч школьников Москвы зарегистрировались для участия в зимнем кубке по киберспорту
Более 5 тысяч школьников Москвы зарегистрировались для участия в
В Архангельской области организован образовательный проект для школьников
В Архангельской области организован образовательный проект для
В Забайкалье пройдет краевой фестиваль «IT-FEST»
В Забайкалье пройдет краевой фестиваль «IT-FEST»
Экономист Варьяш дал прогноз по ценам на нефть в ближайшей перспективе
Экономист Варьяш дал прогноз по ценам на нефть в ближайшей перспективе
Расправился с сестрами ради квартиры: открылись новые обстоятельства нашумевшего убийства в Киеве
Расправился с сестрами ради квартиры: открылись новые обстоятельства
Милана Тюльпанова вернулась к бойфренду, которого обозвала жуликом на всю страну
Милана Тюльпанова вернулась к бойфренду, которого обозвала жуликом на
Тимати – Моргенштерну: «Ты в конце «Холостяка» все равно выберешь Славика и наркотики»
Тимати – Моргенштерну: «Ты в конце «Холостяка» все равно выберешь
Дочь Этери Тутберидзе выиграла Кубок России среди юниоров
Дочь Этери Тутберидзе выиграла Кубок России среди юниоров
Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным в Сочи
Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным в Сочи
Яровая нажаловалась Бастрыкину на TikTok
Яровая нажаловалась Бастрыкину на TikTok

Топ на сегодня

Путин заявил об эффективности российских вакцин против мутаций коронавируса
Путин заявил об эффективности российских вакцин против мутаций
SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников Starlink
SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников
Совфед отреагировал на угрозу новых санкций Евросоюза
Совфед отреагировал на угрозу новых санкций Евросоюза
Рост цен на яйца и мясо птицы в России проверят
Рост цен на яйца и мясо птицы в России проверят
Берлин не исключил санкций США против фонда в поддержку "Севпотока-2"
Берлин не исключил санкций США против фонда в поддержку "Севпотока-2"

Еще по теме

Яровая предложила без суда блокировать сайты с призывами к насилию
Яровая рассказала, как новые законы помогли снизить число детских суицидов
Яровая предложила заменить школьных психологов на воспитателей
СМИ: Яровая может возглавить Мурманскую область