Яровая нажаловалась Бастрыкину на TikTok

Вадим Карасев

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Вице-спикер Государственной Думы Ирина Яровая обратилась к руководителю Следственного комитета (СК) Александру Бастрыкину с жалобой на социальную сеть TikTok. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Яровой, она попросила главу СК принять меры в отношении тех, кто распространяет в соцсети призывы к суициду.

Сообщается, что о распространении деструктивного контента Яровая узнала «от встревоженных родителей», эту информацию подтвердил Роскомнадзором и департамент образования города Москвы в средствах массовой информации.

«Мер, принимаемых Роскомнадзором в этой связи, недостаточно, так как необходимы скоординированные действия правоохранителей в проведении оперативных и следственных мероприятий, учитывая, что распространение преступного контента носит спланированный и организованный характер», — полагает вице-спикер Госдумы.

Она призвала СК найти «причастных к организации и совершению преступных действий», а также напомнила, что закон 2017 года предусматривает уголовную ответственность для организаторов «смертельных игр» для детей в социальных сетях. Закон о защите детей от склонения к самоубийству инициировала сама Яровая в связи с распространенностью в соцсетях «групп смерти». Через эти группы школьников втягивали в игры, заключительным этапом которых должно было стать самоубийство.

Ранее департамент образования Москвы инициировал рассылку в школьных родительских чатах информации о челлендже в TikTok с призывами массового суицида.

В январе итальянская прокуратура отыскала блогершу, которая распространяла в TikTok видео, которое было признано подстрекающим к самоубийству. 48-летняя жительница сицилийской провинции Сиракузы, на страницу которой были подписаны больше 730 тысяч человек, опубликовала ролик, в котором мужчина и женщина соревновались, кто дольше продержится без воздуха. Ранее итальянка размещала и другие ролики с опасными состязаниями.