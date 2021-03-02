Экономист объяснил, почему «МВФ с удовольствием дал бы Украине деньги», но не дает

Влада Некрасова

Международный валютный фонд не устраивают уровень борьбы с коррупцией и качество бюджета в Украине. Об этом бывший заместитель главы правления НБУ, финансист и экономист Александр Савченко сказал изданию «ГОРДОН».

«Даже если Украина не получит кредит от МВФ, этот год сможет пройти. С небольшими проблемами для курса в четвертом квартале и с сокращением некоторых затратных статей, как правило инвестиционных», — считает Александр Савченко.

По его словам, ситуация не катастрофическая, но грозит потерей доверия со стороны кредиторов, в том числе Европейского союза, Мирового банка.

Он убежден, что желание продолжать сотрудничество с Украиной у МВФ есть.

«МВФ с удовольствием дал бы нам деньги. Потому что есть на то политическая воля у главного акционера — США. У него две ключевые претензии. Первая — недостаточная борьба с коррупцией, непрозрачное назначение и увольнение руководителей новых антикоррупционных органов. Второй момент — недостаточное качество бюджета, излишне оптимистичные данные по доходам и темпам роста. Они уверены, что нужно более реалистично указать доходы, уменьшить их, а тогда и переписать расходную часть», — считает экономист.

От отметил, что расходы по обслуживанию кредитов уже достигли 12% ВВП.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о противоречиях с МВФ.

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