Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Экономист объяснил, почему «МВФ с удовольствием дал бы Украине деньги», но не дает

Экономист объяснил, почему «МВФ с удовольствием дал бы Украине деньги», но не дает

Экономист объяснил, почему «МВФ с удовольствием дал бы Украине деньги», но не дает

Международный валютный фонд не устраивают уровень борьбы с коррупцией и качество бюджета в Украине. Об этом бывший заместитель главы правления НБУ, финансист и экономист Александр Савченко сказал изданию «ГОРДОН».

«Даже если Украина не получит кредит от МВФ, этот год сможет пройти. С небольшими проблемами для курса в четвертом квартале и с сокращением некоторых затратных статей, как правило инвестиционных», — считает Александр Савченко.

По его словам, ситуация не катастрофическая, но грозит потерей доверия со стороны кредиторов, в том числе Европейского союза, Мирового банка.

Он убежден, что желание продолжать сотрудничество с Украиной у МВФ есть.

«МВФ с удовольствием дал бы нам деньги. Потому что есть на то политическая воля у главного акционера — США. У него две ключевые претензии. Первая — недостаточная борьба с коррупцией, непрозрачное назначение и увольнение руководителей новых антикоррупционных органов. Второй момент — недостаточное качество бюджета, излишне оптимистичные данные по доходам и темпам роста. Они уверены, что нужно более реалистично указать доходы, уменьшить их, а тогда и переписать расходную часть», — считает экономист.

От отметил, что расходы по обслуживанию кредитов уже достигли 12% ВВП.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о противоречиях с МВФ.

Фото: depositphotos.co

Украина

По материалам: fakty.ua
Заказать крауд

Последние новости

Горбачев отметит юбилей в Zoom
Горбачев отметит юбилей в Zoom
В России 87-летняя пенсионерка умерла после падения на нее вывески магазина
В России 87-летняя пенсионерка умерла после падения на нее вывески
Матвиенко заявила о нарушении российских законов иностранными IT-компаниями
Матвиенко заявила о нарушении российских законов иностранными
Матвиенко оценила перспективы отказа России от доллара
Матвиенко оценила перспективы отказа России от доллара
Instagram перенял функцию у Clubhouse
Instagram перенял функцию у Clubhouse
Порноактриса поделилась опытом знакомств в интернете
Порноактриса поделилась опытом знакомств в интернете
SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников Starlink
SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников
Раскрыты дата премьеры "Холостяка" с Тимати и новые правила телешоу
Раскрыты дата премьеры "Холостяка" с Тимати и новые правила телешоу
Под Кировом кондуктор автобуса из-за 1 рубля высадила школьницу на мороз
Под Кировом кондуктор автобуса из-за 1 рубля высадила школьницу на
Пожизненно осужденный педофил-убийца отсудил у России компенсацию за отсутствие горячей воды в колонии
Пожизненно осужденный педофил-убийца отсудил у России компенсацию за
Мировые продавцы шоколада столкнулись с жестким кризисом
Мировые продавцы шоколада столкнулись с жестким кризисом
Стало известно, когда выйдет финальный сезон "Ходячих мертвецов"
Стало известно, когда выйдет финальный сезон "Ходячих мертвецов"

Топ на сегодня

"Америка на последнем месте": первая речь Трампа после президентства
"Америка на последнем месте": первая речь Трампа после президентства
"Главной цели никто не снимал". Политик о падении рейтинга Зеленского
"Главной цели никто не снимал". Политик о падении рейтинга Зеленского
Горбачев рассказал о контактах с политическими лидерами
Горбачев рассказал о контактах с политическими лидерами
Дегтярев внедряет новый формат заседаний для правительства региона
Дегтярев внедряет новый формат заседаний для правительства региона
Сирийская армия сообщила о ракетной атаке около Дамаска
Сирийская армия сообщила о ракетной атаке около Дамаска

Еще по теме

Законопроект об Антикоррупционном суде нужно изменить, – МВФ
Эксперт рассказал, на что пойдет новый транш МВФ
Для Украины борьба с коррупцией не менее важна, чем сопротивление агрессии РФ — член Госдепа США
Бюджет выполнят без транша МВФ — министр финансов