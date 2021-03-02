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» Экономист Варьяш дал прогноз по ценам на нефть в ближайшей перспективе
Экономист Варьяш дал прогноз по ценам на нефть в ближайшей перспективе
Сегодня, 22:15
Анастасия Иванова
Экономика
По материалам: ria.ru
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