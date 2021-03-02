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Экс-солистка «Ранеток» Женя Огурцова ждет ребенка

Экс-солистка «Ранеток» Женя Огурцова ждет ребенка

Женя Огурцова сообщила, что вскоре снова станет мамой. Певица уже на четвертом месяце беременности. Долгое время артистка не хотела сообщать поклонникам радостную новость, посвятив в свою тайну только самых близких.


Личная жизнь 30-летней Жени Огурцовой никогда не была безоблачной. Дело в том, что экс-солистка «Ранеток» дважды разводилась с возлюбленными. Но испытания не сломили жизнерадостную девушку, не разучили ее влюбляться и наслаждаться романтикой. Около года назад она вышла замуж в третий раз. А теперь сообщила о беременности.

«Это не шутки! Я действительно беременна! Вы давно меня спрашивали, планируем ли мы детей. Так вот, с радостью делимся с вами этой приятной новостью. До того как я сделала тест, у меня не было никаких ощущений, что я беременна. Обычные признаки ПМС, не более. Но когда обнаружила задержку, стала подозревать: что-то не так», — призналась Евгения.

Сначала Огурцова сообщила о своих подозрениях подруге. Вместе они купили тест на беременность, и после всех манипуляций тот оказался положительным. После этого Женя сообщила радостную новость мужу. А вот поделиться информацией с поклонниками решила только после четырех месяцев беременности.

Одной из первых с радостным событием Евгению поздравила подруга и коллега по группе «Ранетки» Лена Третьякова. «Женя беременна! Так сложно было скрывать эту новость четыре месяца! Вы бы знали! Старалась не говорить о Жене в сторис вообще, чтобы не выдать себя своей счастливой улыбочкой», — рассказала Третьякова.

Напомним, что у Огурцовой есть сын от второго брака. Артистка неоднократно рассказывала, что отец мальчика редко дает о себе знать. Зато малыш быстро нашел общий язык с нынешним мужем мамы. 

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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