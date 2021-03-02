Экс-солистка «Ранеток» Женя Огурцова ждет ребенка

Алексей Вольцев

Женя Огурцова сообщила, что вскоре снова станет мамой. Певица уже на четвертом месяце беременности. Долгое время артистка не хотела сообщать поклонникам радостную новость, посвятив в свою тайну только самых близких.

Личная жизнь 30-летней Жени Огурцовой никогда не была безоблачной. Дело в том, что экс-солистка «Ранеток» дважды разводилась с возлюбленными. Но испытания не сломили жизнерадостную девушку, не разучили ее влюбляться и наслаждаться романтикой. Около года назад она вышла замуж в третий раз. А теперь сообщила о беременности.

«Это не шутки! Я действительно беременна! Вы давно меня спрашивали, планируем ли мы детей. Так вот, с радостью делимся с вами этой приятной новостью. До того как я сделала тест, у меня не было никаких ощущений, что я беременна. Обычные признаки ПМС, не более. Но когда обнаружила задержку, стала подозревать: что-то не так», — призналась Евгения.

Сначала Огурцова сообщила о своих подозрениях подруге. Вместе они купили тест на беременность, и после всех манипуляций тот оказался положительным. После этого Женя сообщила радостную новость мужу. А вот поделиться информацией с поклонниками решила только после четырех месяцев беременности.

Одной из первых с радостным событием Евгению поздравила подруга и коллега по группе «Ранетки» Лена Третьякова. «Женя беременна! Так сложно было скрывать эту новость четыре месяца! Вы бы знали! Старалась не говорить о Жене в сторис вообще, чтобы не выдать себя своей счастливой улыбочкой», — рассказала Третьякова.

Напомним, что у Огурцовой есть сын от второго брака. Артистка неоднократно рассказывала, что отец мальчика редко дает о себе знать. Зато малыш быстро нашел общий язык с нынешним мужем мамы.