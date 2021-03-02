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Эксперты назвали самые популярные у россиян подарки на 8 Марта

Эксперты назвали самые популярные у россиян подарки на 8 Марта
Самые популярные подарки на 8 Марта - цветы, ювелирные украшения и сувениры, а проводить этот день россияне предпочитают в кинотеатрах и путешествиях, показало исследование "МТС Банка", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам 5 миллионов клиентов "МТС Банка" во всех регионах России. Учитывались платежные операции в марте 2020 года. Аналитики банка выделили 10 категорий, в которых значительно увеличивается количество транзакций за неделю до 8 Марта по сравнению со средними значениями этого месяца.

"Традиционно на 8 Марта мужчины дарят женщинам цветы – они могут быть как самостоятельным подарком, так и дополнением к нему. Количество транзакций в цветочных магазинах вырастает в 6,2 раза по сравнению со средними показателями марта. Ювелирные украшения - также желанный подарок для многих женщин – здесь количество покупок увеличивается в 3,3 раза. Замыкают первую тройку по росту транзакций сувениры – 95%", - говорится в исследовании.

Россия

По материалам: ria.ru
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