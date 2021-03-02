Эксперты зафиксировали рекордный рост индекса свободных денег у россиян
По результатам исследования холдинга "Ромир", в текущем году зафиксирован рекордный рост индекса свободных денег (ИСД) у россиян. Показатель динамики превышения доходов над расходами вырос на 82% по сравнению с декабрем прошлого года и на 22% - с январем, пишут "Известия".
Такой резкий скачок может объясняться тем, что в период пандемии и повышения инфляции граждане предпочитали накапливать деньги, а не тратить их. Также после предновогоднего потребительского ажиотажа люди снижают траты и ИСД традиционно находится на пике.
"В этом году эффект был усилен снизившимися из-за ограничений возможностями трат на новогодних праздниках", - уточнила исполнительный директор "Ромир" и Mile Group Инна Караева.
Научный сотрудник Института региональных проблем Дмитрий Журавлев не считает сезонные колебания ключом к резкому росту "свободных средств" на руках у россиян. По его мнению, рекорд является следствием увеличения доходов определенных категорий граждан за счет мер господдержки.
Ранее NEWSTES писал, что финансисты рассказали, сколько денег рекомендовано хранить на счету "на черный день" каждой российской семье.