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Эксперты зафиксировали рекордный рост индекса свободных денег у россиян

Эксперты зафиксировали рекордный рост индекса свободных денег у россиян

По результатам исследования холдинга "Ромир", в текущем году зафиксирован рекордный рост индекса свободных денег (ИСД) у россиян. Показатель динамики превышения доходов над расходами вырос на 82% по сравнению с декабрем прошлого года и на 22% - с январем, пишут "Известия".

Такой резкий скачок может объясняться тем, что в период пандемии и повышения инфляции граждане предпочитали накапливать деньги, а не тратить их. Также после предновогоднего потребительского ажиотажа люди снижают траты и ИСД традиционно находится на пике.

"В этом году эффект был усилен снизившимися из-за ограничений возможностями трат на новогодних праздниках", - уточнила исполнительный директор "Ромир" и Mile Group Инна Караева.

Научный сотрудник Института региональных проблем Дмитрий Журавлев не считает сезонные колебания ключом к резкому росту "свободных средств" на руках у россиян. По его мнению, рекорд является следствием увеличения доходов определенных категорий граждан за счет мер господдержки.

В конечном счете это заканчивается появлением дополнительных средств как в карманах работодателей, так и в карманах работников. Да, это увеличение доходов временное и чрезвычайное, но на показатель ИСД оно явно оказало влияние.

Ранее NEWSTES писал, что финансисты рассказали, сколько денег рекомендовано хранить на счету "на черный день" каждой российской семье.

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По материалам: uposters.ru
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