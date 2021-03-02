Эрмитаж расширил выставку произведений Фаберже, показав и подделки

Анастасия Иванова

Государственный Эрмитаж открыл на выставке "Фаберже ‒ ювелир Императорского двора" две дополнительные витрины, где представлены как подделки работ Фаберже, так и экспонаты, чья подлинность вызывает сомнения, сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

Ранее коллекционер из Лондона Андрей Ружников заявил в открытом письме Пиотровскому, что на этой выставке вместе с подлинниками Фаберже якобы присутствуют подделки. После этого Эрмитаж поручил экспертам провести лабораторные исследования новых экспонатов с разрешения их владельца.