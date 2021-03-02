Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Какие заросли! Анна Седокова продемонстрировала небритые подмышки

Какие заросли! Анна Седокова продемонстрировала небритые подмышки

Артистка может похвастаться не только обаятельно улыбкой и пышными формами, но и... волосатыми подмышками, которые она продемонстрировала сегодня в личном блоге, изрядно позабавив публику. Правда, нашлись те, кто решил, что Анна Седокова просто пошутила.


«Девочки, с наступающим!» — написала 38-летняя Седокова в преддверии 8 марта на провокационном фото, где можно невооруженным глазом разглядеть ее растительность подмышкой.

Реакция пользователей Сети не заставила себя долго ждать: одни похвалили Анну за смелость, другие же посчитали, якобы певица выглядит не слишком опрятно. Нашли и те, кто решил, что артистка просто пошутила, приклеив волосы...

«Вообще-то женщине надо следить за собой и избавляться от ненужных волос»; «Какая волосатость! Мне неприятно на это смотреть!»; «Мне кажется, что это фото неприятно пахнет!»; «Возможно, Аня просто так шутит, а вы повелись!» — поделились подписчики.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
Заказать крауд

Последние новости

Путин призвал уделить внимание экспортному потенциалу Кузбасса
Путин призвал уделить внимание экспортному потенциалу Кузбасса
Поиграем?! Рандомные факты о BTS, о которых вы точно никогда не слышали!
Поиграем?! Рандомные факты о BTS, о которых вы точно никогда не
Сумишевский откровенно о состоянии после смерти жены: «Я справился»
Сумишевский откровенно о состоянии после смерти жены: «Я справился»
Чимин снялся в эротической фотосессии без нижнего белья
Чимин снялся в эротической фотосессии без нижнего белья
На Одесчине уголовник похитил девушку и под угрозой ножа требовал любви
На Одесчине уголовник похитил девушку и под угрозой ножа требовал
США призвали Россию "уничтожить свою программу химоружия"
США призвали Россию "уничтожить свою программу химоружия"
В Германии предложили облегчить визовый режим с Россией
В Германии предложили облегчить визовый режим с Россией
США выведут космическое сотрудничество с Россией из-под санкций
США выведут космическое сотрудничество с Россией из-под санкций
Фигуранты дела Скрипалей попали под санкции из-за Навального
Фигуранты дела Скрипалей попали под санкции из-за Навального
Виктория Боня: «Быстрову нечего отрезать. Я думаю, там все размером с наперсток»
Виктория Боня: «Быстрову нечего отрезать. Я думаю, там все размером с
Какие заросли! Анна Седокова продемонстрировала небритые подмышки
Какие заросли! Анна Седокова продемонстрировала небритые подмышки
Саркози больше не хочет участвовать в президентских выборах
Саркози больше не хочет участвовать в президентских выборах

Топ на сегодня

SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников Starlink
SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников
В Госдуме призвали Киев прекратить шантаж Крыма водой
В Госдуме призвали Киев прекратить шантаж Крыма водой
Кремль ответил на отказ Байдена признать Крым российским
Кремль ответил на отказ Байдена признать Крым российским
Песков прокомментировал изменение позиции Пашиняна по «Искандерам»
Песков прокомментировал изменение позиции Пашиняна по «Искандерам»
Трамп с женой привились от коронавируса еще в январе
Трамп с женой привились от коронавируса еще в январе

Еще по теме

Анна Седокова поделилась пикантным снимком (ФОТО)
Анна Седокова блеснула пышным бюстом в "жутком" платье (фото)
Анна Седокова восхитила поклонников пышным бюстом (ФОТО)
Анна Седокова нашла нового возлюбленного