Какие заросли! Анна Седокова продемонстрировала небритые подмышки

Анастасия Иванова

Артистка может похвастаться не только обаятельно улыбкой и пышными формами, но и... волосатыми подмышками, которые она продемонстрировала сегодня в личном блоге, изрядно позабавив публику. Правда, нашлись те, кто решил, что Анна Седокова просто пошутила.

«Девочки, с наступающим!» — написала 38-летняя Седокова в преддверии 8 марта на провокационном фото, где можно невооруженным глазом разглядеть ее растительность подмышкой.

Реакция пользователей Сети не заставила себя долго ждать: одни похвалили Анну за смелость, другие же посчитали, якобы певица выглядит не слишком опрятно. Нашли и те, кто решил, что артистка просто пошутила, приклеив волосы...

«Вообще-то женщине надо следить за собой и избавляться от ненужных волос»; «Какая волосатость! Мне неприятно на это смотреть!»; «Мне кажется, что это фото неприятно пахнет!»; «Возможно, Аня просто так шутит, а вы повелись!» — поделились подписчики.