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«Какой красавчик», — Ольга Бузова показала своего нового парня

«Какой красавчик», — Ольга Бузова показала своего нового парня

После того, как Ольга Бузова рассталась с Давидом Манукяном, она старалась не говорить о личной жизни и не делать публикации с другими мужчинами, однако, на днях любимица миллионов выпустила вайн, в котором принял участие один молодой человек. Он сыграл возлюбленного героини Оли.

В начале ролика Бузова разговаривает с подругой и говорит ей о том, что не может признаться своему молодому человеку, что не является богатой и успешной девушкой. На протяжении всего видео Оля все время обманывает парня, приписывая себе отличную работу, потрясающая жильё, таким образом стараясь понравиться молодому человеку. Но её ложь раскрывается, когда главный герой приглашает героиню Бузовой познакомиться со своими друзьями. Одна из присутствующих девушек узнает красавицу-певицу и рассекречивает все её тайны: «Мы живём в одной общаге, учимся в одном универе… у неё мама в Воронеже живёт».


В конце вайна парень признается Ольге в том, ну что ему не важно её финансовое положение, ведь он любит её такой, какая она есть. После релиза данного видео фанаты Манукяна приревновали его бывшую: «А что это за пацан?», «Что за парень не пойму, это заменитель Давы?», «И Дава не чешется после таких видео?» — удивлялись поклонники.

Как считаете, действительно ли звезда показала нового бойфренда или же это просто актер ее короткого и драматичного фильма?



Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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