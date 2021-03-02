Картину в провинциальной английской церкви объявили утраченной работой Тициана

Вадим Карасев

Фото: Ronald Moore

Британский реставратор и искусствовед Рональд Мур объявил, что обнаружил считавшуюся утраченной работу Тициана в одной из провинциальных приходских церквей Англии, где она провисела более столетия никем не опознанная. Об этом сообщает The Telegraph.

По словам историка искусств, картина эпохи Ренессанса попалась ему на глаза совершенно случайно в храме святого Михаила и всех ангелов в городе Ледбери. Туда он прибыл восстанавливать «Тайную вечерю» — реплику XIX века с фрески Леонардо да Винчи. Реставратор нашел в дальнем углу церкви полотно на ту же тему, но явно написанное намного раньше.

Сняв с картины несколько слоев выцветшего лака, он нашел «автограф» Тициана — автопортрет художника в образе одного из апостолов. Искусствовед предположил, что лицо Тициана мог добавить на полотно его сын и ученик Горацио Вечелли. Просветив холст ультрафиолетовыми лучами, реставратор увидел также и подпись художника: TITIANVS.

По информации искусствоведа, «Тайная вечеря» из Ледбери была окончена в 1580 году. К тому времени Тициан и Горацио Вечелли уже четыре года как умерли, так что завершали работу уже другие последователи итальянского живописца.

Рональду Муру также удалось обнаружить письмо предыдущего владельца картины, чьи наследники в 1909 году передали ее приходской церкви. Тот утверждал, что приобрел ее у монастыря в Венеции.