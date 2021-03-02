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Кинокритик Москвитин объяснил успех антиамериканского фильма "Борат-2" на "Золотом глобусе"

Кинокритик Москвитин объяснил успех антиамериканского фильма "Борат-2" на "Золотом глобусе"

В этом году премия "Золотой глобус", в рамках которой Голливудская ассоциация иностранной прессы отмечает успехи в кинематографе, прошла в формате онлайн. Как пишет общественно-политический журнал "ПолитЭксперт", авторитетные кинокритики признали антиамериканскую картину "Борат-2" лучшей комедией. Почему — журналистам объяснил эксперт Егор Москвитин.
 
Лучшая драматическая картина по версии премии "Золотой глобус" — фильм "Земля кочевников" постановщика Хлои Чжао. Лучший фильм на иностранном языке — "Минари" режиссера Ли Айзека Чуна. "Борат-2" признали лучшей комедией, а лучшими многосерийными проектами стали "Корона", "Ход королевы" и "Шиттс Крик".
 
Кинокритик Егор Москвитин рассказал, почему фильм "Борат-2", который серьезно отличался от остальных картин, получил награду. "Речь идет о ленте, которая серьезно выделяется на фоне остальных — перед нами откровенно политизированное высказывание, которое даже можно считать радикальным", — заявил Москвитин.
 
Эксперт добавил, что в состав жюри "Золотого глобуса" входят либерально настроенные люди, которые нормально воспринимают любую сатиру, даже направленную против демократов США. То есть, успех "Бората-2" все же нельзя считать чем-то экстраординарным. "Можно вспомнить, как сериал "Вице-президент" получил кучу премий "Эмми"", — отметил Москвитин.
Шоу-бизнес

По материалам: planet-today.ru
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