Кинокритик Москвитин объяснил успех антиамериканского фильма "Борат-2" на "Золотом глобусе"

Лидия Мартынова

Лучшая драматическая картина по версии премии "Золотой глобус" — фильм "Земля кочевников" постановщика Хлои Чжао. Лучший фильм на иностранном языке — "Минари" режиссера Ли Айзека Чуна. "Борат-2" признали лучшей комедией, а лучшими многосерийными проектами стали "Корона", "Ход королевы" и "Шиттс Крик".Кинокритик Егор Москвитин рассказал, почему фильм "Борат-2", который серьезно отличался от остальных картин, получил награду. "Речь идет о ленте, которая серьезно выделяется на фоне остальных — перед нами откровенно политизированное высказывание, которое даже можно считать радикальным", — заявил Москвитин.Эксперт добавил, что в состав жюри "Золотого глобуса" входят либерально настроенные люди, которые нормально воспринимают любую сатиру, даже направленную против демократов США. То есть, успех "Бората-2" все же нельзя считать чем-то экстраординарным. "Можно вспомнить, как сериал "Вице-президент" получил кучу премий "Эмми"", — отметил Москвитин.