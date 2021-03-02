Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Киркоров намекнул на сходство Пугачевой со змеей

Киркоров намекнул на сходство Пугачевой со змеейФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский певец Филипп Киркоров намекнул на сходство исполнительницы Аллы Пугачевой со змеей. Неоднозначное заявление в сторону бывшей жены он сделал на съемках нового выпуска шоу «Маска», доступном на YouTube-канале НТВ.

Во время номера с песней «Куда уехал цирк» 53-летний артист поделился тем, как в детстве впервые услышал данную композицию по телевизору. Киркоров также вспомнил передачу «Новогодний аттракцион-82» и ее ведущего Игоря Кио. Однако тот факт, что вместе с Кио программу вела Пугачева, он не стал упоминать. Вместо ее имени он туманно упомянул «других артистов».

Киркоров также остался очень доволен после номера артиста в образе Змеи. В ответ на похвалы поп-звезды, его коллега по шоу, певица Валерия, с иронией отметила, что тот «просто хочет на груди змею». В ответ исполнитель неоднозначно заявил, что подобный опыт в его жизни уже был.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Дочь Бориса Немцова обвенчалась с мужем — фото
Дочь Бориса Немцова обвенчалась с мужем — фото
Предводителя инвесторов с Reddit уличили во вранье
Предводителя инвесторов с Reddit уличили во вранье
От основателя Alibaba начали сбегать сотрудники
От основателя Alibaba начали сбегать сотрудники
Россия почти в восемь раз обогнала Европу по росту цен на продукты
Россия почти в восемь раз обогнала Европу по росту цен на продукты
В Словакии разрешили использовать вакцину "Спутник V"
В Словакии разрешили использовать вакцину "Спутник V"
Уилл Смит задумал стать политиком
Уилл Смит задумал стать политиком
Киркоров намекнул на сходство Пугачевой со змеей
Киркоров намекнул на сходство Пугачевой со змеей
Кинокритик Москвитин объяснил успех антиамериканского фильма "Борат-2" на "Золотом глобусе"
Кинокритик Москвитин объяснил успех антиамериканского фильма
Бузова в прошлом, время платить по долгам! Давид Манукян погасил миллионную задолженность
Бузова в прошлом, время платить по долгам! Давид Манукян погасил
Волонтеры рассказали о жутких условиях содержания Кастельянос из Little Big: «Денег не хватало, плохо питалась»
Волонтеры рассказали о жутких условиях содержания Кастельянос из
RM признался в плагиате треков: «Да, своровал, ну и что?»
RM признался в плагиате треков: «Да, своровал, ну и что?»
Эрмитаж расширил выставку произведений Фаберже, показав и подделки
Эрмитаж расширил выставку произведений Фаберже, показав и подделки

Топ на сегодня

Дегтярев внедряет новый формат заседаний для правительства региона
Дегтярев внедряет новый формат заседаний для правительства региона
Путин заявил об эффективности российских вакцин против мутаций коронавируса
Путин заявил об эффективности российских вакцин против мутаций
SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников Starlink
SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников
Совфед отреагировал на угрозу новых санкций Евросоюза
Совфед отреагировал на угрозу новых санкций Евросоюза
Рост цен на яйца и мясо птицы в России проверят
Рост цен на яйца и мясо птицы в России проверят

Еще по теме

50-летний Филипп Киркоров задумался о браке с женщиной
Алла Пугачева поведала, как стать замужней
Филипп Киркоров в восторге от кулинарных экспериментов Аллы Пугачевой
Киркоров возмутился критикой в адрес Пугачевой и призвал носить певицу на руках