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Конец вундерваффе: как Иван Кожедуб уничтожил первый реактивный истребитель рейха

Конец вундерваффе: как Иван Кожедуб уничтожил первый реактивный истребитель рейха

В конце Великой Отечественной войны немцы отчаянно искали супероружие, способное противостоять натиску советских и союзнических войск на фронтах. Для того, чтобы хоть как-то сдержать наступление Красной армии, решено было ввести в эксплуатацию первый в мире реактивный самолет. Однако применение "вундерваффе" почти сразу пошло не по плану. Андрей Васильев - о том, почему даже новейшие военные технологии не помогли рейху остановить наступление советских войск.

Конец 1945 года. Советская армия рвется к Берлину и громит противника по всем фронтам. Надежды гитлеровцев на ракеты ФАУ-2 рухнули. Последний козырь в рукаве люфтваффе — новейшие реактивные истребители Ме-262.

История создания

Большинство исторических справок по самолету Messerschmitt Me.262 Schwalbe объединяет одна неточность — везде утверждается, что самолет создали в ответ на советское наступление. На самом деле Ме-262 был готов задолго до начала Второй мировой. Проектирование первого прототипа Ме-262 закончили еще в 1938 году, а уже в 1941-м под личным контролем Вилли Мессершмидта построили первый летный прототип. 

Me-262

Машина получилась крайне легкой и сложной одновременно. Производить ее можно было практически из подручных материалов — планер с прямым крылом и хорошая аэродинамика позволили решить сразу несколько серьезных проблем, например снизить сопротивление воздуха, с которым безуспешно боролись на поршневых самолетах. Первый полет прототип Ме-262 совершил на поршневых двигателях — турбореактивные BMW-003 задержались почти на год, и лишь в 1942 году машина впервые полетела на реактивной тяге. 

Этот же полет едва не стал для Ме-262 последним. После отрыва от ВПП и набора высоты оба реактивных двигателя загорелись и взорвались, и лишь оставленный в качестве страховки поршневой двигатель позволил посадить машину обратно на аэродром. 

Инженеры сделали выводы из произошедшего и почти сразу показали новый двигатель 003А, но вера в его надежность окончательно ушла, и Messerschmitt выбрали для своего самолета двигатель Jumo-044 — первый в мире серийный газотурбинный двигатель с тягой вдвое выше, чем у BMW. 

Двигатель Jumo-044

В 1943 году ситуация на фронтах складывалась не в пользу нацисткой Германии. Рейх лихорадочно искал способы противостоять наступающей Красной армии, поэтому было принято решение выпустить самолет в серию в формате истребителя.

Последняя встреча

Но триумфа в небе не получилось - несмотря на веру нацистского главаря в уникальные самолеты, реактивные двигатели Ме-262 оказались сложными в эксплуатации, постоянно отказывали, сваливая истребители в штопор, и "ловили" помпаж при резких маневрах. Поэтому, основной целью этих истребителей стали большие и неповоротливые "летающие крепости" B17. А вот с советской авиацией у "вундерваффе" не задалось.

Самая эффектная встреча "мессеров" с советскими истребителями состоялась практически под занавес войны. 

Ла-7 Кожедуба

19 февраля 1945 года летчики-асы Дмитрий Титаренко и Иван Кожедуб вылетели на свободную охоту. Задача была проста — пока советская армия громила противника на пороге Берлина, воздушные асы должны были зачистить небо от врага. 

Над Одером советские асы заметили крайне необычный самолет, похожий на ракету с крыльями. В своих мемуарах "Верность отчизне" Кожедуб позднее вспоминал, что самолет летел значительно быстрее всего, что летало в небе, — 800 с лишним километров в час против 640 у советских Ла-7. 

"Срезать" Ме-262 первым заходом не удалось — ведомый Кожедуба резко набрал высоту и нажал на гашетку, но установленные на Ла-7 пушки ШВАК чудом не задели брюхо немецкой машины. Заметив нападающих, немецкий летчик сбросил газ и начал энергичный разворот, которым и воспользовался Кожедуб. Пяти секунд хватило советскому асу, чтобы разнести фюзеляж Ме-262 большим калибром. Мессер завалился на бок и развалился, падая в Одер. 

Иван Никитич Кожедуб

Прибыв на аэродром, Кожедуб и Титаренко практически сразу составили инструкцию, по которой советские летчики начали учиться войне с реактивными самолетами. До момента капитуляции Третьего рейха советским асам удалось уничтожить около десятка Ме-262. 

Два из них советские летчики смогли принудить к посадке в зоне действия советских войск, и в дальнейшем эти машины были вывезены в СССР для изучения. На их базе даже предлагалось делать советские самолеты, но инженеры, изучавшие Ме-262 в СССР, оценили машину как “бесполезную для войны”, и решение о начале ее серийного производства в Советском Союзе отменили. 

Личный состав 176-го гвардейского истребительного авиационного полка вместе с И.Н. Кожедубом
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По материалам: uposters.ru
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