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Кремль ответил на отказ Байдена признать Крым российским

Кремль ответил на отказ Байдена признать Крым российскимФото: пресс-служба Администрации президента РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на отказ президента США Джо Байдена признать Крым российским. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 1 марта.

Байден ранее заявил, что США никогда не признают аннексию Крыма.

«Аннексию Крыма, действительно, невозможно признать. Никто о ней и не говорит, потому что ее не было», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Песков подчеркнул, что воссоединение Крыма с Россией прошло в строгом соответствии со всеми нормами международного права.

26 февраля на сайте Белого дома было опубликовано заявление Байдена, в котором он называет Крым частью Украины. По его словам, Россия семь лет назад нарушила международное право, суверенитет и территориальную целостность своего соседа.

В Госдуме, комментируя это заявление, напомнили, что 96 процентов крымчан проголосовали на референдуме за присоединение к РФ. В свою очередь, сенатор Алексей Пушков заявил, что весь мир знает, что Крым — это Россия. Он подчеркнул, что от слов Байдена этот исторический факт не изменится.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Киев, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования и заявили о насильственном присоединении этой территории.

Россия

По материалам: lenta.ru
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