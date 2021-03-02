Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Летняя оздоровительная кампания в Липецкой области охватит 42 тысячи детей

Летняя оздоровительная кампания в Липецкой области охватит 42 тысячи детей

Летняя оздоровительная кампания в Липецкой области охватит 42 тысячи детей

В Липецкой области обсудили особенности весенне-летней оздоровительной кампании 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления образования и науки.

На весенних каникулах будут открыты три загородных лагеря, а также лагеря при школах, в них отдохнут порядка 20 тысяч детей.

Наполняемость лагерей уменьшена на 50%, заезд детей в загородные лагеря будет проводиться в один день, отменены межотрядные мероприятия, в помещениях будет организована регулярная дезинфекция.

Летом планируется открыть 13 загородных лагерей и 360 пришкольных, общее число детей, которые смогут отдохнуть в них, будет составлять порядка 42 тысяч человек. В приоритетном порядке загородные лагеря посетят дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Подготовка вожатых будет проводиться в дистанционном режиме.

В апреле пройдет очередное заседание межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей. На нем будут определены дата начала летней оздоровительной кампании и продолжительность лагерных смен.

Общество

По материалам: edu.ru
Заказать крауд

Последние новости

Россия впервые обогнала США на газовом рынке Европы
Россия впервые обогнала США на газовом рынке Европы
Жириновский нашел способ борьбы с антироссийскими санкциями
Жириновский нашел способ борьбы с антироссийскими санкциями
Анна Левченко попала в больницу и готовится к родам
Анна Левченко попала в больницу и готовится к родам
Майя Донцова кардинально меняет внешность
Майя Донцова кардинально меняет внешность
Саша Черно раскритиковала родную телестройку
Саша Черно раскритиковала родную телестройку
Американская разведка обвинила ФСБ в отравлении Навального
Американская разведка обвинила ФСБ в отравлении Навального
Звезда фильма «Борат» заявил о готовности поехать в Казахстан
Звезда фильма «Борат» заявил о готовности поехать в Казахстан
Светлану Лободу заподозрили в тайных выступлениях на Украине
Светлану Лободу заподозрили в тайных выступлениях на Украине
В «Гарри Поттере» обнаружили масштабный подлог
В «Гарри Поттере» обнаружили масштабный подлог
Малахов раскрыл гонорары участников своего шоу
Малахов раскрыл гонорары участников своего шоу
Телеведущий столкнулся с дилеммой после обвинений в адрес брата-губернатора
Телеведущий столкнулся с дилеммой после обвинений в адрес
На Запорожской АЭС произошла стрельба, погибла военнослужащая Нацгвардии
На Запорожской АЭС произошла стрельба, погибла военнослужащая

Топ на сегодня

Путин заявил об эффективности российских вакцин против мутаций коронавируса
Путин заявил об эффективности российских вакцин против мутаций
SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников Starlink
SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников
Совфед отреагировал на угрозу новых санкций Евросоюза
Совфед отреагировал на угрозу новых санкций Евросоюза
Рост цен на яйца и мясо птицы в России проверят
Рост цен на яйца и мясо птицы в России проверят
Amazon заподозрили в расовой и гендерной дискриминации
Amazon заподозрили в расовой и гендерной дискриминации

Еще по теме

В школах Белгорода открыты дежурные отряды
Путевки в детские оздоровительные лагеря подорожали более чем на 10%
В Подмосковье начали работу загородные детские лагеря
В Свердловской области подвели итоги оздоровительной кампании 2020 года