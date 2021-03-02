Летняя оздоровительная кампания в Липецкой области охватит 42 тысячи детей

Анастасия Иванова

В Липецкой области обсудили особенности весенне-летней оздоровительной кампании 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления образования и науки.

На весенних каникулах будут открыты три загородных лагеря, а также лагеря при школах, в них отдохнут порядка 20 тысяч детей.

Наполняемость лагерей уменьшена на 50%, заезд детей в загородные лагеря будет проводиться в один день, отменены межотрядные мероприятия, в помещениях будет организована регулярная дезинфекция.

Летом планируется открыть 13 загородных лагерей и 360 пришкольных, общее число детей, которые смогут отдохнуть в них, будет составлять порядка 42 тысяч человек. В приоритетном порядке загородные лагеря посетят дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Подготовка вожатых будет проводиться в дистанционном режиме.

В апреле пройдет очередное заседание межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей. На нем будут определены дата начала летней оздоровительной кампании и продолжительность лагерных смен.