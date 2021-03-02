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Любовница 53-летнего Сергея Волобуева оказалась участницей «Холостяка»

Любовница 53-летнего Сергея Волобуева оказалась участницей «Холостяка»

Актер сериала «Склифосовский» оставил супругу, с которой прожил много лет, ради Елизаветы Сорочинской, которая является ровесницей его дочери. Молодая любовница уже ждет от Волобуева ребенка и строит большие планы на семейную жизнь. Только вот бывшая звезды уверена: Лиза зачем-то скрывает свое настоящее имя.


53-летний актер подал на развод с Еленой Волобуевой и вовсю наслаждается новыми отношениями. Обиженная супруга признается, что раздавлена предательством мужа. Она готова была ба отпустить его с миром, если бы... не 16 миллионов. Эту сумму супруги выручили от продажи совместно нажитого имущества в Ростове с целью покупки жилья в Москве. Но теперь артист намерен пустить эти деньги на обеспечение любовницы и будущего ребенка. С таким поворотом Елена не согласна.

«11 февраля мне позвонил якобы адвокат Елизаветы — Никита Крылов. Его требования были такими нелепыми! Он просил, чтобы я сообщила ему марки наших с дочерью автомобилей, перечислила объекты нашей недвижимости, на кого она записана. Сергей с Елизаветой, оказывается, собираются подписать брачный договор», — делилась Волобуева в студии шоу «На самом деле» Первого канала.

Однако самым неожиданным оказалось то, что Сорочинская зачем-то ведет двойную жизнь. На самом деле она модель-альбинос и участница шоу «Холостяк» с Егором Кридом — Алиса Лисс. Мол, все это время ей удавалось скрывать белокурые пряди под тюрбаном, а брови подкрашивать в темный цвет.

«Думаю, что беременность такая же выдумка, как и имя. Пишут, что она часто бывает в компании мужчин. Алиса достаточно эпатажная личность. Раз скрывает настоящее имя, значит, это как-то влияет на ситуацию. Муж поверил ей, вряд ли бы он стал встречаться с такой девушкой», — негодовала Елена.

Модель быстро узнала артистка Алена Кравец, а также эксперт шоу Сабина Пантус. Причем, профайлер заявила, что у 36-летней Алисы есть муж и сын, снимки которых она часто публикует в Сети. «Сходство на 90 процентов! Могу сказать, что в вашем аккаунте Волобуевым даже не пахнет. И отношения с другим человеком у вас не окончены. Если и есть беременность, то муж тоже может рассматриваться как отец вашего будущего ребенка», — отметила Сабина.

Лиза не стала выходить из образа и заявила, что попросту похожа на модель. Она также предоставила видеозапись, на которой запечатлен процесс УЗИ-исследования. Так, девушка еще раз хотела убедить всех, что беременна.  

Поставить точку в вопросе об интересном положении модели помог адвокат Давид Гогичаев. В ходе расследования он выяснил, что видео из больничной палаты — не что иное как сцена из будущего фильма Волобуева «9 месяцев». «Это все фальшь, съемки художественного фильма», — заявил юрист.

Ведущий программы в свою очередь удивился, как актер мог поверить Елизавете и почему он бросил жену, которая в 52 года выглядит ненамного старше соперницы. «Она уже не может рожать детей. Она может выглядеть хоть на 25, но, извините, есть определенный цикл у женщин», — цинично отметил Сергей Волобуев.

Впрочем, Елена резко ответила экс-супругу: «Ты о своей физиологии порассуждай. С точки зрения медицины ты уже старый дед, тебе о внуках надо подумать, а не детей рожать. Чтобы их растить, нужно рано утром вставать, о них заботиться. Ты к этому готов? За уже за тобой скоро ухаживать придется, засранец! Я таких вещей не прощаю! Я знаю себе цену!».

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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