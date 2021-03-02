Лунный день сегодня 2 марта 2021 года

Вадим Карасев

Начало марта — время расцвета, когда многие начинают активно создавать свое счастливое будущее. Узнайте о том, каким по энергетике будет второй день весны, чтобы не оступиться и не навлечь на себя неприятности.

Во вторник Луна будет максимально близко к Земле. Это событие называется перигеем. В такие периоды энергетика ночного светила влияет на все живое, обостряя эмоции и вселяя тревогу. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют быть осторожными в словах и действиях, чтобы избежать проблем в деловой и личной жизни, а также послушаться к рекомендациям астрологов. Они помогут справиться с неприятностями и обойти стороной ловушки на пути к счастью.

Фаза Луны: 19 лунные сутки убывающая Луна проведет в Знаке Весов. Такое сочетание не лучшим образом влияет на настроение, появляется склонность к иллюзиям, самообману и раздражительности.

Магнитные бури 2 марта: солнечные ветра в этот день доставят неудобства метеочувствительным людям. Слабое магнитное возмущение потребует внимательного отношения к самочувствию.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

осмотрительность;забота о самочувствии;позитивный настрой;простая работа;духовные практики.агрессия;переутомление;ложные обещания;новые начинания;ссоры и конфликты;финансовые операции;необдуманные поступки.

В 19 лунный день астрологи рекомендуют отказаться от тяжелой работы, чтобы избежать переутомления. Во вторник домашние дела вряд ли будут вызывать энтузиазм, поэтому свободное время лучше посвятить духовным практикам, направленным на усмирение гнева и агрессии. Достижение внутренней гармонии будет лучшим способом борьбы с дурным настроением и перепадами эмоций.

Что надеть в этот вторник

Во вторник комфортными будут индиго, васильковый и сапфировый оттенки. Благодаря такой цветовой гамме в одежде будет проще контролировать эмоции и сосредоточиться на работе. Дополнить образ можно минералами: яшмой и горным хрусталем. Эти камни помогут сохранить позитивный настрой и защититься от энергетических атак. Уместными будут и украшения из серебра.

Финансы и работа в 19 лунный день

Во вторник энергии ожидаемо убавится, и влияние убывающего ночного светила особенно скажется на внимании. В этот день появится склонность к раздражительности, внимание станет рассеянным, что не лучшим образом повлияет на продуктивность. Астрологи рекомендуют отказаться от сложных дел в пользу простой и понятной работы, не требующей больших трудозатрат.

Финансовая активность во время перигея опасна и чревата проблемами с финансами — появляется риск быть обманутыми. Экспрессия также будет губительной, поэтому от спонтанного шопинга лучше отказаться в пользу разумной экономии.

Любовь и отношения 2 марта

Склонность к перепадам настроения во вторник будет губительной для отношений, а значит, в этот день важно держаться в стороне от агрессивных личностей. В семейных отношениях могут возникать споры и разногласия, поэтому астрологи рекомендуют быть внимательными, чтобы ненароком не обидеть близких людей. Строить новые отношения во время перигея опасно: есть риск попасться на уловки энергетических вампиров и токсичных личностей.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Магнитное возмущение может спровоцировать головные боли и недомогания, а также обострение хронических заболеваний. 2 марта важно внимательно относиться к сигналам организма, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Не улучшает ситуацию и положение Луны: в эти сутки появляется раздражительность, которая не лучшим образом виляет на качество жизни. Во вторник внимание уделяют эмоциональному состоянию, достижению внутренней гармонии. Не лишними будут и травяные настои, благодаря которым получится успокоить нервную систему и избежать ненужных конфликтов.