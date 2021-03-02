Майя Донцова кардинально меняет внешность

Вадим Карасев

Майя Донцова на проекте уверяла, что ее устраивает собственная внешность и обращаться к пластическому хирургу она не собирается. А за проектом делает то процедуры, то операции и не собирается останавливаться. Алексей Купин не комментирует увлечение супруги, а следовало бы. На проекте он критиковал участниц, посещающих пластических хирургов.

«Когда у Майи было все натуральное?)», «На что ни пойдешь ради рекламы», «Вообще не вижу разницы до и после», - высказываются пользователи.

У Майи Донцовой начался кризис среднего возраста. Перед днем рождения Алексея Купина она как бы в шутку отметила, что совсем скоро она переступит порог 30+, в то время как ее муж останется среди тех, кому за 20, и, видимо, на самом деле ее очень сильно волнует. От Майи, уверявший несколько лет назад, что она поддерживает только настоящую красоту, скоро ничего не останется, пишет newstes.ru.Если на проекте Майя твердила, что у нее все натуральное, то сейчас оптимистично посещает салоны, делает обертывания и другие процедуры, увеличивает пятую точку, сделала блефаропластику, а теперь еще и избавилась от щек. Объясняет это тем, что намерена открыть свою компанию, которая будет заниматься организацией праздников.Нужно выглядеть отлично для работы, твердит Майя, но пользователи не сомневаются, что старается Донцова не из-за этого. Ее подруге Марине Африкантовой периодически приходится сталкиваться с хейтом по поводу возраста. Их с Романом Капаклы называют мамой и сыном, преувеличивая разницу в возрасте. Майе не хочется оказаться на месте блондинки, тем более что Леша и сам не отличается тактичностью.Пока что Купин предпочитает не комментировать обновления супруги, хотя хейтерам любопытна его реакция. Поклонники считают, что Донцова и так имела привлекательную внешность, а если увлечется переменами, рискует стать неузнаваемой и принимать участие в программах о пластической хирургии, как жертва своего увлечения.