Малахов раскрыл гонорары участников своего шоу

Вадим Карасев

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Ведущий программы «Прямой эфир» на «России 1» Андрей Малахов раскрыл информацию о том, какие гонорары получают участники его шоу. Как сообщает «Комсомольская правда», об этом он рассказал во время одного из обсуждений в социальной сети Clubhouse.

По данным издания, за последний год выплаты участникам ток-шоу уменьшились. От 200 до 500 тысяч рублей за эксклюзивное интервью могут получить члены семьи известных людей после скандала с их участием или смерти. К примеру, столько получали родственники певицы Валентины Легкоступовой, актера Владимира Чонкина, создателя «Ералаша» Бориса Грачевского или певицы Любови Успенской.

От 100 до 150 тысяч рублей за интервью получают звезды 90-х, например Татьяна Васильева или Елена Проклова. От 50 до 100 тысяч рублей — непубличные участники связанных с известными людьми происшествий. От 20 до 50 тысяч рублей платят частым участникам различных ток-шоу, в частности, телеведущей Дане Борисовой, актрисе Эвелине Бледанс или певцу Данко.

При этом некоторые знаменитости просят гораздо большие гонорары. К примеру, по словам Малахова, муж певицы Наташи Королевой стриптизер Тарзан (настоящее имя — Сергей Глушко) был готов рассказать на ТВ о своей любовнице за два миллиона рублей. Однако ни один канал не согласился выплачивать стриптизеру такой гонорар.

Кроме того, крупный гонорар за участие в ток-шоу попросила звезда турецкого сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли. За интервью для российского ток-шоу она планировала получить 30 тысяч долларов (около 2,2 миллиона рублей). «Кто ее помнит? Кто ей заплатит такие деньги?!» — прокомментировал это требование Малахов.

Ранее Малахов назвал самые популярные выпуски программы «Прямой эфир» за 2020 год. По предварительным итогам года, первое место по доле зрителей занял выпуск «Не стало Валентины Легкоступовой. Кто виновен в гибели певицы?» Он собрал у телеэкранов около 19,2 процента россиян, которые смотрели в тот момент телевизор.