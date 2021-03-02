Масленица в 2021 году: когда начинается и заканчивается

Вадим Карасев

Масленичная неделя, именуемая в народе просто Масленицей, является одной из самых ожидаемых в году. С ней связано много церковных и народных традиций, о которых нужно помнить.

Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали о том, как отметить Масленицу с семьей. Это тот период времени, когда не стоит оставаться в уединении. Не бойтесь знакомиться с новыми людьми и проводить время с теми, кого вы любите.

Традиции и смысл Масленицы

Издревле эта неделя была очень важной. На ней люди веселились, ходили в гости, играли свадьбы, развлекались. Таким образом еще до прихода христианства люди пытались оставить позади зиму и отметить скорое прибытие весны.

После того, как Русь стала православной, Масленица не исчезла, но ее традиции слегка поменялись. Во-первых, сменилось название. По церковным канонам эта неделя называется Сыропустной седмицей. В эти дни стало принято молиться Господу, готовясь к Великому посту. Также стало очень важно соблюдать некоторые правила воскресенья. Оно называется Масленичным воскресеньем или просто Масленицей, но также это Прощеное воскресенье.

В этот день церковнослужители советуют просить друг у друга прощения и обязательно дарить прощение другим, ведь именно в этом и есть смысл православной веры — научить человека прощать своих обидчиков, как Господь прощает своих должников. Так говорится в самой главной молитве православия — «Отче наш».

Когда начинается и когда заканчивается Масленица в 2020 году

Начало выпадает на 8 марта. Это будет яркий и очень позитивный день.

Масленичная неделя в народе разделяется на две части: Узкую Масленицу и Широкую.

Первые три дня — Узкая Масленица. На ней принято заниматься больше домашними делами. Широкая Масленица начинается в четверг. На Руси обычно именно с четверга начинались основные празднества.

Прощеное воскресенье выпадает на 14 марта. Этим днем Масленица завершается, после чего сразу начинается Великий пост. Постарайтесь как следует нагуляться и навеселиться вдоволь на этой Масленичной неделе, чтобы начать период Великого поста с ощущением полноты сил. Не забудьте попросить друг у друга прощения, ведь пост — это не только воздержание от животной пищи, но и духовный рост.