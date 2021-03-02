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Мать героя «Пусть говорят»: «За последнюю неделю жизни мой мальчик раздулся, как шар, и умер»

Мать героя «Пусть говорят»: «За последнюю неделю жизни мой мальчик раздулся, как шар, и умер»

В конце прошлого года скончался Джамбулат Хатохов, ставший широко известным после участия в популярном телешоу. 21-летний парень был успешным спортсменом, и ничего не предвещало трагического конца. Мать юноши винит во всем врачей, прописавших сыну опасные препараты.


Первые лучи славы коснулись Хатохова еще в три года, когда он стал рекордсменом Гиннеса за то, что в своем нежном возрасте весил уже 48 килограммов. Повзрослев, Джамбулат стал заниматься борьбой сумо. 

«Джамбулатик дважды был в Японии на соревнованиях. Японцы приглашали его переехать и выступать за них. И сыну понравилось там. Но я не отпустила… Говорила: «Здесь наша родина, куда мы поедем?». А если бы уехал в Японию, был бы сейчас жив», — рассказала мать парня, Нелли.

По ее словам, все началось с того, что сын решил сильно похудеть. «Сидел на диетах, в частности, на белковой. Учился на третьем курсе университета и хотел, чтобы у него тоже была девушка, как у других. Сбросил аж 70 кило. Красивый такой стал. А сгубило его лекарство, которое выписал врач. За последнюю неделю жизни мой мальчик раздулся, как шар, и умер. Рассказываю об этом для того, чтобы предостеречь других», — отметила безутешная женщина.

Этой весной в Нальчике пройдет Кубок Кабардино-Балкарской Республики по сумо, посвященный памяти Джамбулата Хатохова. Юноша занимался этим видом спорта много лет и подавал большие надежды.  

Общество / Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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