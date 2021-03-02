Матвиенко оценила перспективы отказа России от доллара

Анастасия Иванова

Американский доллар останется в обращении в России и никуда не исчезнет, но снижать зависимость экономики от него необходимо, заявила в интервью РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Доллар, естественно, никуда не исчезнет, он есть и будет в обращении, но снижать зависимость нашей экономики от какой-то одной валюты, безусловно, надо, что и делается", - отметила она.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил в интервью агентству Блумебрг, что России необходимо сократить роль доллара в любых операциях, устранив "зависимость от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий". Однако он не уточнил, какие меры для этого необходимо принять.

Матвиенко назвала высказывание Рябкова "не каким-то ноу-хау и не какой-то сенсацией". "Строго говоря, и Центробанк, и правительство все последние годы по поручению президента проводят политику дедолларизации. Она открытая, она очевидная", - отметила она.

Спикер Совфеда напомнила, что российские золотовалютные резервы уже намного меньше зависят от доллара, но есть и другие ощутимые результаты: за последние 10 лет вложения Москвы в государственные обязательства Штатов сократились в 30 раз.





"То есть процесс идет. Может быть, кому-то покажется, что идет медленно, но он развивается поступательно. Снижение зависимости от пусть и важного, но одного финансового центра - абсолютно правильная политика, и российский парламент ее всячески поддерживает, потому что это вопрос суверенитета нашей страны", - подчеркнула Матвиенко.

Она заверила, что эта работа будет и дальше продолжаться. "Мы в последнее время очень много сделали для укрепления рубля, повышения привлекательности российской валюты и для бизнеса, и для наших граждан. И это тоже дает свои результаты: все больше и больше вкладов, кредитов берется в рублях. Ему граждане сегодня доверяют", - заключила спикер Совфеда.