Матвиенко посчитала неправильным путем для России блокировку западных соцсетей

Вадим Карасев

Валентина МатвиенкоФото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

Для России блокировка западных соцсетей станет неправильным путем. Об этом в интервью РИА Новости заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Убеждена, это не наш путь. Невозможно поставить "электронную стену" вдоль всей границы, лишить граждан привычных возможностей», — отметила она. Политик посчитала, что это нереалистично, а «уходить от реальности — бессмысленное занятие».

При этом глава Совфеда подчеркнула, что Россия внимательно изучает опыт Китая, Турции и Австралии в области блокировки соцсетей или определенного контента на их страницах. «Безусловно, нас не может не беспокоить то, что себе позволяют интернет-гиганты», — констатировала она.

Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев оценил вероятность отключения России от глобальной сети. По его словам, это потенциально возможно, поскольку «ключи от этого ларчика» находятся в США. Политик подчеркнул, что у России на этот случай есть план действий.