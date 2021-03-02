Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Матвиенко посчитала неправильным путем для России блокировку западных соцсетей

Матвиенко посчитала неправильным путем для России блокировку западных соцсетейВалентина МатвиенкоФото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

Для России блокировка западных соцсетей станет неправильным путем. Об этом в интервью РИА Новости заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Убеждена, это не наш путь. Невозможно поставить "электронную стену" вдоль всей границы, лишить граждан привычных возможностей», — отметила она. Политик посчитала, что это нереалистично, а «уходить от реальности — бессмысленное занятие».

При этом глава Совфеда подчеркнула, что Россия внимательно изучает опыт Китая, Турции и Австралии в области блокировки соцсетей или определенного контента на их страницах. «Безусловно, нас не может не беспокоить то, что себе позволяют интернет-гиганты», — констатировала она.

Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев оценил вероятность отключения России от глобальной сети. По его словам, это потенциально возможно, поскольку «ключи от этого ларчика» находятся в США. Политик подчеркнул, что у России на этот случай есть план действий.

Главные новости

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Российские производители мяса птицы и яиц договорились о сдерживании цен
Российские производители мяса птицы и яиц договорились о сдерживании
«Подарком Путина для списка Forbes» воспользовалась половина российских богачей
«Подарком Путина для списка Forbes» воспользовалась половина
Поставки нефти из России в дальнее зарубежье обвалились
Поставки нефти из России в дальнее зарубежье обвалились
Сбербанк сообщил о рекордном росте расходов россиян в феврале
Сбербанк сообщил о рекордном росте расходов россиян в феврале
Звезда «Ворониных» раскрыл причину закрытия сериала
Звезда «Ворониных» раскрыл причину закрытия сериала
Картину в провинциальной английской церкви объявили утраченной работой Тициана
Картину в провинциальной английской церкви объявили утраченной
Фургал пожаловался на лишение писем от родных
Фургал пожаловался на лишение писем от родных
Голикова оценила заболеваемость COVID-19 в России
Голикова оценила заболеваемость COVID-19 в России
В России за сутки умер 441 пациент с коронавирусом
В России за сутки умер 441 пациент с коронавирусом
В России впервые с октября выявили меньше 11 тысяч случаев коронавируса
В России впервые с октября выявили меньше 11 тысяч случаев
Матвиенко посчитала неправильным путем для России блокировку западных соцсетей
Матвиенко посчитала неправильным путем для России блокировку западных
Новый выпуск программы «Образовательная среда» посвящен психофизиологическим особенностям школьников
Новый выпуск программы «Образовательная среда» посвящен

Топ на сегодня

"Главной цели никто не снимал". Политик о падении рейтинга Зеленского
"Главной цели никто не снимал". Политик о падении рейтинга Зеленского
Дегтярев внедряет новый формат заседаний для правительства региона
Дегтярев внедряет новый формат заседаний для правительства региона
Путин заявил об эффективности российских вакцин против мутаций коронавируса
Путин заявил об эффективности российских вакцин против мутаций
Совфед отреагировал на угрозу новых санкций Евросоюза
Совфед отреагировал на угрозу новых санкций Евросоюза
Рост цен на яйца и мясо птицы в России проверят
Рост цен на яйца и мясо птицы в России проверят

Еще по теме

Матвиенко отругала главу «Почты России» за запуски беспилотников
Матвиенко: В идее США о миротворцах на границе РФ и Украины нет логики
Пора ставить на место: Матвиенко прокомментировала недопуск журналистов в Киев
Совет Федерации готов согласовать сроки встречи с главой ПАСЕ