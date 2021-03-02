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Матвиенко раскрыла перспективы доллара в России

Матвиенко раскрыла перспективы доллара в России
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала РИА Новости, что американская валюта по-прежнему популярна у россиян и никуда не исчезнет в ближайшее время, однако отечественную экономику пора разгружать от доллара.

"Доллар, естественно, никуда не исчезнет, он есть и будет в обращении, но снижать зависимость нашей экономики от какой-то одной валюты, безусловно, надо, что и делается", – пояснила она.

Еще раньше заместитель главы МИД Сергей Рябков в беседе с агентством Bloomberg обратил внимание на то, что РФ следует сократить роль доллара в любых операциях, избавившись от "зависимости от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий". Но он не озвучил, какие меры этому способствуют.

Москвы в государственные обязательства Соединенных Штатов уменьшились в 30 раз.

"То есть процесс идет. Может быть, кому-то покажется, что идет медленно, но он развивается поступательно. Снижение зависимости от пусть и важного, но одного финансового центра — абсолютно правильная политика, и российский парламент ее всячески поддерживает, потому что это вопрос суверенитета нашей страны", – добавила Матвиенко.

Председатель Совфеда пообещала, что эта работа будет и дальше продолжаться.

сообщало, что S&P определило главные риски для России в 2021 году.
Экономика

По материалам: ria.ru
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