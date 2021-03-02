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Матвиенко заявила о нарушении российских законов иностранными IT-компаниями

Матвиенко заявила о нарушении российских законов иностранными IT-компаниямиФото: пресс-служба Совета Федерации / РИА Новости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости заявила о необходимости разработки мер, которые бы заставили иностранные IT-компании выполнять российские законы и требования Роскомнадзора.

«Мы-то рассчитывали, принимая законы раньше, что такие крупные, уважаемые интернет-компании не посмеют не выполнять наши законы. Это были такие законы-предупреждения, я бы сказала. Но мы ошиблись, они игнорируют наше законодательство», — пояснила Матвиенко, уточнив, что речь идет не об ужесточении, а об урегулировании, поскольку «многие вопросы просто юридически не урегулированы».

Кроме того, Матвиенко заявила, что следует обязать иностранные социальные сети и крупные IT-компании зарегистрировать в России свои представительства и платить налоги в российский бюджет, поскольку они «зарабатывают на России огромные деньги».

Ранее Роскомнадзор захотел оштрафовать Twitter: ведомство направит в суд протоколы об административном правонарушении из-за злостного нарушения российского законодательства. В ведомстве отмечали, что соцсеть можно назвать антилидером в распространении запрещенной информации.

Россия

По материалам: lenta.ru
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