Мерьем Узерли приезжает в Москву

Алексей Вольцев

Мерьем Узерли приедет в Россию на несколько дней. Актриса станет участницей крупного мероприятия, в рамках которого будут обсуждены вопросы о роли женщин в современном обществе.

Synergy Woman Forum — крупный международный форум, в котором принимают участие спикеры со всего мира. В апреле слушатели соберутся в Vegas City Hall, а главным хедлайнером события станет Мерьем Узерли. Актриса записала видеообращение, в котором поделилась эмоциями. Она призналась, что рада предстоящему визиту в Россию и постарается оправдать всеобщие ожидания.

«Мы поговорим о женских темах, возможностях и, конечно, о правах. Права женщин — словосочетание, которое лично для меня не означает, что женщина лишена власти. Однако оно говорит о том, что в обществе до сих пор существует сильный гендерный дисбаланс. Давайте подумаем об этом, обсудим и постараемся решить эту проблему», — заявила Узерли.

Разумеется, новость произвела фурор. В России Мерьем популярна чуть ли не больше, чем в Турции. После роли Хюррем в «Великолепном веке» актриса стала кумиром для миллионов зрителей, и большая часть их — женщины. Узерли вызывает восхищение во многом из-за того, что никогда не боялась идти против течения.

«Она для меня пример для подражания. Не боится быть сильной женщиной, уверенной в себе и красивой»; «Вот это новость! Мерьем точно есть что сказать»; «Отличный спикер! Надеюсь, она сможет подготовить яркую и интересную программу», — делились мнениями фанаты.

Организаторы форума пообещали, что Узерли обсудит не только темы, касающиеся роли женщины в современном обществе, но и свое творчество, связанное с сериалом «Великолепный век». А если учитывать, что актриса крайне редко откровенничает с журналистами, можно рассчитывать на то, что она раскроет пару тайн.

Сейчас Мерьем находится в декрете и временно не снимается в кино. Актриса проводит время с двумя дочерьми и бойфрендом в Берлине. Своего избранника артистка до сих пор скрывает от фанатов, хотя несколько его снимков все-таки ускользнули в Сеть.