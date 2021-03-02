Милана Тюльпанова вернулась к бойфренду, которого обозвала жуликом на всю страну

Лидия Мартынова

В последнее время в жизни звездной блондинки кипят нешуточные страсти. Недавно Милана со скандалом рассталась с новым бойфрендом Евгением, обозвав его на всю страну жуликом с тремя судимостями. А вчера сообщила поклонникам, что возвращается к Жене, осознав, что действительно любит его.

Тюльпанова много размышляла после расставания и поняла, что совершила большую ошибку, уйдя от Евгения. О любовных переживаниях блондинка рассказала в личном блоге, признавшись избраннику в искренних чувствах.

«В очередной раз убеждаюсь, что надо слушать только себя и свое сердце. Женя, я так рада, ведь все, что о тебе говорили мне — неправда. Я люблю тебя!» — подчеркнула 27-летняя Милана.

А ведь месяц назад блондинка вовсю критиковала возлюбленного, ведь думала, что он использовал ее ради личной выгоды.

«Мне говорили, что у Жени проблемы с законом достаточно давно, но он настаивал на том, что все не так, мол, он порядочный человек. Ему нужен был только хайп и пиар. Я говорила с его бывшей женой по телефону. Она подтвердила, что Женя лично сказал ей: он со мной для того, чтобы она поняла, какого замечательного мужчину потеряла», — сетовала Тюльпанова.

Что касается самого Евгения, то он признавался, что они с Миланой оба виноваты в кризисе отношений. «Неправильно, когда двое взрослых людей выносят сор из избы. Впрочем, дело уже сделано. Наша личная жизнь остается нашей. Я еще раз приношу извинения за свою вспыльчивость и несдержанность», — откровенничал возлюбленный звезды.