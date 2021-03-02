Мировые продавцы шоколада столкнулись с жестким кризисом

Вадим Карасев

Фото: Globallookpress.com

Продавцы шоколада по всему миру столкнулись с жестким кризисом из-за падения спроса на сладости в 2020 году. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Международную организацию по какао (ICCO).

Стагнация спроса на какао зафиксирована в странах Северной Америки и Европы. Причиной эксперты называют изменение потребительских привычек и склонность жителей развитых стран переходить на здоровое питание. Однако эксперты отрасли полагают, что могут решить проблему за счет новых рынков сбыта, главным из которых, как ожидается, станет Индия.

По оценке ICCO, потребление какао на душу населения в этой стране в 2018 году было на уровне 10 процентов от среднемирового. «Индия — единственная страна, в которой я вижу потенциал роста объемов продажи. Эта страна уже имеет культуру потребления сладкого в отличие от Китая, что делает ее потенциальным рынком номер один [для производителей какао] в будущем», — сказал глава ICCO Майкл Аррьон (Michel Arrion). По его прогнозу, к 2023 году среднедушевое потребление продукта в Индии вырастет на 36 процентов от уровня 2018 года.

Коронавирусный кризис ударил не только по индустрии какао — год также оказался тяжелым, например, для продавцов пива, которое является скоропортящимся товаром. В Великобритании за период пандемии местным пабам пришлось вылить 87 миллионов пинт пива, что соответствует 453 миллионам долларом упущенной прибыли. В Германии пивовары также жалуются не необходимость выливать напиток и на ущерб, исчисляющийся миллионами евро.