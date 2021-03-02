Московских школьников 14–18 лет приглашают к участию в образовательной программе «Анимация в твоем смартфоне»

Анастасия Иванова

Московских школьников 14–18 лет приглашают к участию в образовательной программе «Анимация в твоем смартфоне» Московского центра «Патриот.Спорт», сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Она будет проводиться в несколько этапов с 11 марта по 31 мая.

Отмечается, что уроки пройдут на одной из онлайн-платформ и будут посвящены разработке сценария, созданию мультперсонажа, современным технологиям анимации и компьютерной графики, теории монтажа.

«Анимация в твоем смартфоне» – новый проект центра «Патриот.Спорт». Для нас он во многом особенный. Во-первых, его образовательная составляющая даст возможность школьникам проявить свои творческие способности. Во-вторых, создавая мультфильмы, ребята смогут ближе познакомиться с разными направлениями волонтерства: экологическим, социальным, спортивным, патронатным и другими. В-третьих, дети будут постоянно общаться друг с другом и наставниками, совершенствуя свои коммуникационные навыки», – сообщил директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

25 лучших участников пройдут во второй этап проекта. С 12 апреля по 24 мая, используя полученные на лекциях знания, ребята под руководством наставников создадут анимационные мультфильмы на тему волонтерства. В своих работах они смогут рассказать о добровольчестве, своем опыте в этой сфере или посвятить фильмы одному из направлений, например патронатному или социальному.

Мультфильмы участников отправят на международный детский кинофестиваль «Свет миру. Дети», финал которого состоится в Ярославле с 28 по 31 мая.