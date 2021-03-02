Музыкант из США обвинил Земфиру в плагиате

Вадим Карасев

Музыкант из Нью-Йорка Лео Лугански обвинил в плагиате 44-летнюю певицу Земфиру, выпустившую накануне свой первый за 8 лет альбом "Бордерлайн", сообщает "Газета.ru".

На своей странице в соцсети "ВКонтакте" Лео Лугански опубликовал коллаж, состоящий из обложки нового альбома Земфиры "Бордерлайн" и обложки его собственного сингла "Brdrline", который вышел в 2019 году.



"Рекламная пауза", — подписал коллаж Лео Лугански, явно намекая на сходство двух обложек.

Стоит отметить, автором идеи обложки нового альбома Земфиры стал создатель бренда Vetements и креативный директор модного дома Balenciaga Демна Гвасалия.

Грузинский дизайнер и уфимская певица пока никак не прокомментировали обвинения в плагиате.

Как писал NEWSTES, ранее Земфира выпустила анимационный клип "Остин" про героя мобильной игры.