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Музыкант из США обвинил Земфиру в плагиате

Музыкант из США обвинил Земфиру в плагиате

Музыкант из Нью-Йорка Лео Лугански обвинил в плагиате 44-летнюю певицу Земфиру, выпустившую накануне свой первый за 8 лет альбом "Бордерлайн", сообщает "Газета.ru".

На своей странице в соцсети "ВКонтакте" Лео Лугански опубликовал коллаж, состоящий из обложки нового альбома Земфиры "Бордерлайн" и обложки его собственного сингла "Brdrline", который вышел в 2019 году.

"Рекламная пауза", — подписал коллаж Лео Лугански, явно намекая на сходство двух обложек.

Стоит отметить, автором идеи обложки нового альбома Земфиры стал создатель бренда Vetements и креативный директор модного дома Balenciaga Демна Гвасалия.

Грузинский дизайнер и уфимская певица пока никак не прокомментировали обвинения в плагиате.

Как писал NEWSTES, ранее Земфира выпустила анимационный клип "Остин" про героя мобильной игры.

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По материалам: uposters.ru
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