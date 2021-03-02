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На модернизацию детских садов и школ в Чувашии направят более 1,7 млрд рублей

На модернизацию детских садов и школ в Чувашии направят более 1,7 млрд рублей

В Республике Чувашия стартовали мероприятия по модернизации учреждений образования, прежде всего школ и детских садов. На эти цели направляется более 1 млрд 700 млн рублей. Средства помогут модернизировать 28 детских садов, 42 школы и два оздоровительных лагеря.

«Впервые за долгое время выделяются средства на мебель для начальных классов. Все объекты, которые будут модернизированы, также получат мебель для начального звена. Кроме того, около 90 млн рублей запланировано на оборудование школьных пищеблоков. Около 38 млн рублей выделяется на оснащение детских садов необходимой мебелью и игрушками», –  рассказала заместитель председателя кабинета министров Чувашской Республики, министр образования и молодежной политики Алла Салаева.

Всего на поддержку сферы образования направляется почти 2 млрд 100 млн рублей.

Общество

По материалам: edu.ru
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