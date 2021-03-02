Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » На Одесчине уголовник похитил девушку и под угрозой ножа требовал любви

На Одесчине уголовник похитил девушку и под угрозой ножа требовал любви


В Одесской области рецидивист похитил молодую девушку и пытался склонить ее к сожительству. Как сообщает полиция, помощником похититель взял молодого знакомого, ранее судимого. Вдвое мужчины вывезли девушку в лесопосадку, а чтобы жертва не позвала на помощь, пригрозили ножом.

На Одесчине уголовник похитил девушку и под угрозой ножа требовал любви

Полицейских вызвали соседи, которые видели, как мужчины силой увозили односельчанку. Чтобы задержать похитителя, полицейские привлекли маму девушки. Та позвонила агрессивному кавалеру и убедила не глупить, а приезжать вместе с девушкой в Измаил и там уладить конфликт. В Измаиле злоумышленника задержал наряд патрульной полиции.

46-летний похититель и его 26-летний сообщник оказались неоднократно судимыми и как раз дожидались нового приговора за имущественные преступления. Теперь к прошлым провинностям добавятся обвинения в похищении человека. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Фото od.npu.gov.ua, pixabay.com

Украина

По материалам: fakty.ua
Заказать крауд

Последние новости

Путин призвал уделить внимание экспортному потенциалу Кузбасса
Путин призвал уделить внимание экспортному потенциалу Кузбасса
Поиграем?! Рандомные факты о BTS, о которых вы точно никогда не слышали!
Поиграем?! Рандомные факты о BTS, о которых вы точно никогда не
Сумишевский откровенно о состоянии после смерти жены: «Я справился»
Сумишевский откровенно о состоянии после смерти жены: «Я справился»
Чимин снялся в эротической фотосессии без нижнего белья
Чимин снялся в эротической фотосессии без нижнего белья
На Одесчине уголовник похитил девушку и под угрозой ножа требовал любви
На Одесчине уголовник похитил девушку и под угрозой ножа требовал
США призвали Россию "уничтожить свою программу химоружия"
США призвали Россию "уничтожить свою программу химоружия"
В Германии предложили облегчить визовый режим с Россией
В Германии предложили облегчить визовый режим с Россией
США выведут космическое сотрудничество с Россией из-под санкций
США выведут космическое сотрудничество с Россией из-под санкций
Фигуранты дела Скрипалей попали под санкции из-за Навального
Фигуранты дела Скрипалей попали под санкции из-за Навального
Виктория Боня: «Быстрову нечего отрезать. Я думаю, там все размером с наперсток»
Виктория Боня: «Быстрову нечего отрезать. Я думаю, там все размером с
Какие заросли! Анна Седокова продемонстрировала небритые подмышки
Какие заросли! Анна Седокова продемонстрировала небритые подмышки
Саркози больше не хочет участвовать в президентских выборах
Саркози больше не хочет участвовать в президентских выборах

Топ на сегодня

SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников Starlink
SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников
В Госдуме призвали Киев прекратить шантаж Крыма водой
В Госдуме призвали Киев прекратить шантаж Крыма водой
Кремль ответил на отказ Байдена признать Крым российским
Кремль ответил на отказ Байдена признать Крым российским
Песков прокомментировал изменение позиции Пашиняна по «Искандерам»
Песков прокомментировал изменение позиции Пашиняна по «Искандерам»
Трамп с женой привились от коронавируса еще в январе
Трамп с женой привились от коронавируса еще в январе

Еще по теме

В США похититель три месяца держал девушку прикованной к грузовому контейнеру
"Вооруженные" скакалками и ремнями дети поймали под Киевом сбежавшего зэка
В Петербурге мужчина похитил смартфон у женщины
Петербургская пенсионерка спасла иностранного студента от похитителей