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На премии "Золотой глобус" выбрали "Лучший драматический фильм"

На премии "Золотой глобус" выбрали "Лучший драматический фильм"
Картина Хлои Чжао "Земля кочевников" удостоена "Золотого глобуса" в категории "Лучший драматический фильм года", церемония вручения награды, учрежденной Ассоциацией иностранной прессы Голливуда, транслируется на телеканале NBC.

В этой категории также были представлены "Манк" Девида Финчера, "Отец" Флориана Зеллера, "Суд над чикагской семеркой" Аарона Соркина и картина Эмиральд Феннел "Девушка, подающая надежды".

Победа этой картины стала исторической для кинопремии: как отмечает профильное издание Variety, впервые главную награду за драматическую картину получило произведение женщины-режиссера, а сама Чжао стала второй женщиной, завоевавшей "Золотой глобус" в категории "Лучший режиссер".

США она считается одной из самых престижных наград в мире кино.Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, лауреаты премии включаются в трансляцию дистанционно.
Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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