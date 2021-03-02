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На российских дорогах появился новый знак

На российских дорогах появился новый знак

На российских дорогах с 1 марта 2021 года появился новый знак "Фотовидеофиксация", предупреждающий об установленной неподалеку камере. Он пришел на смену черно-белым информационным табличкам.

Согласно постановлению правительства, знак должен устанавливаться в "местах возможного применения работающих в автоматическом режиме стационарных или передвижных специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения".

За пределами населенных пунктов новые знаки устанавливают за 150–300 метров до начала зоны контроля нарушений, в населенных пунктах — только на въезде. Таким образом, в крупных городах пропадут предупреждающие таблички перед каждой дорожной камерой, а о фотовидеофиксации в населенном пункте теперь будет оповещать лишь знак на въезде.

Как сообщал NEWSTES, ранее в правительстве решили отложить введение новых правил техосмотра, чтобы дать время подготовиться всем участникам процесса.

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По материалам: uposters.ru
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