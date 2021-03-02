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На Запорожской АЭС произошла стрельба, погибла военнослужащая Нацгвардии

На Запорожской АЭС произошла стрельба, погибла военнослужащая Нацгвардии

В городе Энергодаре на территории Запорожской АЭС обнаружили мертвой военнослужащую Нацгвардии. 33-летняя военнослужащая участвовала в охране станции. 2 марта женщину нашли на посту охраны с огнестрельным ранением головы, сообщает Energodar NEWS.

Ни в полиции, ни в Нацгвардии пока официально не комментировали инцидент. Известно лишь, что смертельный выстрел был сделан из табельного оружия. Был это несчастный случай или самоубийство, предстоит установить следствию.

Напомним, ранее похожее ЧП было в Кировоградской области: на посту застрелилась сотрудница исправительной колонии. А в Днепре в своем кабинете совершила самоубийство лейтенант полиции.

Фото npp.zp.ua

Украина

По материалам: fakty.ua
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