"Надеюсь, что дадут новый": украинская чиновница расстроилась из-за поломки вибратора

Вадим Карасев

Помощница председателя Центральной избирательной комиссии Украины Анжела Ерёменко пожаловалась в Facebook на поломку вибратора, сообщает "Московский комсомолец".

Анжела Еременко, известная в Facebook как блогер Bad Mama, рассказала, что на 14 февраля ей преподнесли в качестве подарка секс-игрушку.

Значит, на День Св Валентина мне подарили вибратор. Люблю людей, которые шарят в толковых подарках. Короче, вибратор супер навороченный

Еременко хотела испытать секс-игрушку со своим парнем, однако стимулятор эрогенных зон "выдал две вибрации и больше не подавал признаков жизни".

"Оживить" вибратор паре так и не удалось, в результате чего пришлось его сдать в сервис. "Зачем вы так с моими оргазмами?" - посетовала женщина.

Тем не менее, Анжела Еременко настроена на лучшее. "Но я надеюсь, верю и жду, что его приведут в чувство или дадут мне новый, потому что в последние две недели я думала только о презентациях, о том, что я выхожу на работу из отпуска, и о нем", - написала чиновница, пожаловавшись, что пока оргазмов ей "не видать".[b][/b]



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