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Наталья Дрожжина скрывала от Михаила Цивина свадьбу с цыганским бароном

Наталья Дрожжина скрывала от Михаила Цивина свадьбу с цыганским бароном

Наталья Дрожжина и Михаил Цивин вместе уже много лет, но оказалось, что и у супругов есть свои тайны. Так, до недавнего времени юрист не знал, что его избранница выходила замуж за влиятельного преступника.


История взаимоотношений Натальи Дрожжиной и Бориса Буряце кажется очень странной. Дело в том, что в 70-х цыганский барон оказался в тюрьме. Тогда его связывали романтические отношения с Галиной Брежневой, желающей любыми путями облегчить участь избранника.

Понимая, что Буряце будет сложно провести в колонии семь лет без свиданий и общения с внешним миром, родственники нашли для него фиктивную невесту. Ей якобы оказалась Наталья Дрожжина. «Они действительно были женаты, но цель этой тюремной свадьбы состояла в свиданиях и послаблении режима для Бориса. В какой-то момент мне казалось, что между ними даже были чувства», — рассказал племянник Буряце.

Вскоре этот брак остался позади. Наталья Дрожжина вышла замуж за Михаила Цивина, вместе с которым живет до сих пор. К слову, для юриста тайная свадьба избранницы с цыганским бароном оказалась полной неожиданностью.

«Я разговаривала с Мишей на эту тему. Он сказал, что знает Бориса Буряце, но как их соседа по квартире, а не как мужа Натальи. Для него это был большой сюрприз», — поделилась подруга семьи в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

Конечно, сейчас старые тайны — далеко не главная проблема для супругов. Дрожжину и Цивина продолжают обвинять в мошеннических действиях. Сами супруги утверждают, что не обманывали семью Алексея Баталова и не крали у дочери актера недвижимость. Пока в деталях данного дела разбирается суд.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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