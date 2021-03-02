Названо имя нового ведущего "Холостяка" с Тимати. Им стал бывший герой шоу

Вадим Карасев

Рэпер и основатель лейбла Black Star Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, стал новым героем шоу "Холостяк". Как выяснилось, ведущим проекта оказался известный украинский шоумен, сообщает Teleprogramma.pro.

Ранее сообщалось, что место ведущего "Холостяка" займет Дмитрий Кохно, являющийся известным белорусским журналистом. Однако в итоге его заменит Никита Добрынин, который в 2019 году сам нашел любовь в украинской версии проекта "Холостяк".

"В этом проекте я знаю все до мелочей, знаю, как поступить лучше, что подсказать холостяку, направить его в каких-то моментах, как его поддержать — что крайне важно! Холостяку очень нужна поддержка на проекте", — заявил новый ведущий.[b][/b]



Никита Добрынин успел поработать на центральных украинских телеканалах, а также снимался в кино и являлся главредом мужского журнала XXL.

После своего участия в "Холостяке" Добрынин женился на победительнице шоу, которая готовится родить ему ребенка.

Как выяснилось, восьмой сезон шоу "Холостяк" с Тимати начнется на телеканале ТНТ в воскресенье через две недели — 14 марта, в 19:00.

По словам продюсеров шоу, в предстоящем сезоне поклонников "Холостяка" ждут новые правила игры. Теперь церемония вручения роз несколько изменится — отныне у цветов будет сразу 3 оттенка.

"Я не знаю, придут ли девушки ко мне, или они придут к Тимати, или они придут на проект, который дает большую популярность и медийность? Это такие вещи, в которых интересно разобраться. Поэтому немного будоражит. В новом сезоне мне хотелось максимально расширить рамки, отменить какие-то правила, а какие-то добавить, сделать что-то, что еще никто не делал. Это достаточно сложно, потому что все согласования проходят с держателями формата, но все-таки некоторые хулиганства (как личные приглашения) нам удались. И это далеко не все, это только самое начало", — рассказал Тимати.

В то же время на атмосфере свиданий сильно сказалась любовь экс-владельца лейбла Blackstar к экстриму.



Как писал NEWSTES, ранее была раскрыта личность первой участницы "Холостяка" с Тимати. Рэпер сам пригласил ее на проект.