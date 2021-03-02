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Россия
» Не война, так репетиция. Что делали Россия и НАТО у берегов Норвегии?
Не война, так репетиция. Что делали Россия и НАТО у берегов Норвегии?
Сегодня, 22:40
Анастасия Иванова
Россия
По материалам: ria.ru
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